Быстро нашел замену: экс-супруг Майли Сайрус подогрел слухи о романе с 21-летней моделью

Актер познакомил девушку со своей семьей

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Фото: Getty Images

Австралийский актер и бывший супруг певицы Майли Сайрус Лиам Хемсворт после тяжелого развода обрел счастье. Знаменитость завел романтические отношения с новой возлюбленной – 21-летней австралийской моделью Габриэль Брукс. На днях папарацци удалось заснять пару за страстным поцелуем на австралийском пляже в Байрон-Бей.

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Отметим, что в конце декабря в прессе появились слухи об отношениях модели и актера. Ко всему, СМИ сообщали, что Лиам уже успел познакомить избранницу с родителями. Встреча пары с родственниками знаменитого актера состоялась за обедом в одном из ресторанов Сиднея. Во время рождественских каникул влюбленную пару заметили на одном из пляжей в Байрон-Бей. На опубликованных кадрах видно, что звезд объединяют далеко не дружеские чувства.

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Напомним, Майли Сайрус состояла в отношениях с актером Лиамом Хемсвортом, который узнал о расставании с Майли Сайрус в интернете. Певица сначала завела отношения с девушкой, что весьма удивило и огорчило актера, а позже артистка начала встречаться с другом детства.

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