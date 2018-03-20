Бюджет приквелов "Игры престолов" будет больше, чем у первых сезонов оригинального сериала

Сегодня, 05:24

Глава телеканала HBO Франческа Орси заявила, что они не будут экономить на продолжении культового сериала

Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;
Кадр из сериала "Игра престолов"

Бюджет самого масштабного сериала современности – "Игра престолов" – может похвастаться внушительным бюджетом. Однако, как сообщает руководство телеканала HBO, это еще не предел. Для грядущих спин-оффов они готовы выделить еще более крупную сумму.

Глава телеканала HBO Франческа Орси в недавнем интервью заявила, что они не будут экономить на продолжении культового сериала. Она считает, что распределить бюджет на новые сериалы будет задачей непростой, однако велика вероятность, что на их создание уйдет больше денег, чем на первые сезоны "Игры престолов".

Сейчас вовсю идут съемки восьмого сезона шоу, на которые затрачены рекордные для телевидения средства. Точную сумму зрителям, конечно, не называют, но представители канала говорят, что "Игра престолов" – это самый дорогой сериал в истории телевидения.

Напомним, звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс рассказала, что могла пропустить кастинг на главную роль в своей жизни.

Недавно Шон Бин рассказал, что произносил его персонаж Нед Старк в сериале "Игра престолов" перед смертью.
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popcornnews.ru

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