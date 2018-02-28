Бывшая супруга Потапа появилась на премии YUNA в стильном платье с кружевом

Сегодня, 16:54

Ирина Горовая предстала в стильном образе на мероприятии

Ирина Горовая и Потап. Фото: instagram.com/gorovaya_irina
Ирина Горовая и Потап. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая побывала на премии YUNA и даже вручила вместе с Потапом награду MONATIK. Артист стал лучшим исполнителем, его видеоклип Vitamin D был назван лучшей видеоработой года, а его Live Show Vitamin D признано лучшим концертным шоу. 

Ирина для премии выбрала красное платье с кружевом от бренда SIX, поверх платья она надела длинный плащ черного цвета, образ дополнила босоножками на каблуке. 

Также Ирина в своем Instagram поделилась эмоциями после премии: "Премия Yuna. Время и Стекло – лучшая поп группа, Mozgi Entertainment- лучший менеджмент года!!! Г-гордость!".

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Фото: пресс-служба YUNA

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Фото: пресс-служба YUNA

У Ирины Горовой и Потапа есть общий сын -Андрей. недавно Потап опубликовал милое селфи с сыном в Instagram.

Напомним, Холли Берри вышла в свет в смелом мини от украинского дизайнера Елены РевыСвой соблазнительный образ  Холли дополнила серебристыми босоножками. На вечеринке Icon Mann's pre-Oscar в Беверли-Хиллз актриса позировала в наряде от украинского бренда ELENAREVA. 
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