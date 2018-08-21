Бывшая жена Бена Аффлека получила звезду на "Аллее славы" и показала детей

Актриса пришла на торжественное событие с детьми и коллегами

Дженнифер Гарнер. Фото: AFP

46-летняя голливудская актриса и экс-супруга актера Бена Аффлека – Дженнифер Гарнер получила собственную звезду на "Аллее славы". Отметим, что каждый год в среднем около 200 назначений "Аллеи Славы" представляются Торговой Палате и Отборочному комитету.

На торжественную церемонию Гарнер пришла не одна, а с детьми и друзьями. У Дженнифер Гарнер и ее экс-супруга Бена Аффлека трое общих детей: 12-летняя Вайолет, 9-летняя Серафина и 6-летний Самюэл.

Для мероприятия Дженнифер выбрала элегантное темно-синее платье и сделала аккуратную прическу. уложив волосы набок.

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Напомним, Дженнифер Гарнер рассказала, как они с дочерью чуть не погибли. Со своей старшей дочерью, 12-летней Вайолет, они решили покататься на каяках. Во время их путешествия случилось непредвиденное: актриса с дочерью заблудились и выплыли на судоходную полосу.

Ранее на своей странице в Instagram, 43-летняя американская актриса Ева Лонгория поделилась радостной новостью с поклонниками – знаменитость получила звезду на "Аллее славы".