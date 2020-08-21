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Бывшая жена Остапчука раскрыла подробности их развода: "Запросил психологическую экспертизу детей"

Сегодня, 08:00

Елена Войченко также призналась, что Владимир начал отношения с новой девушкой, будучи в браке

Скандальный развод телеведущего Владимира Остапчука с Еленой Войченко обсуждала вся страна. Но в этой истории появляются новые подробности. В интервью программе "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина" с ведущими Тимуром Мирошниченко и Аленой Винницкой, экс-супруга шоумена раскрыла правду об отношениях с Владимиром, а также призналась, что, кроме запроса на установление ее адекватности, он еще и подал запрос на экспертизу психического состояния детей.

Владимир Остапчук и Елена Войченко разошлись еще в августе прошлого года. А уже в сентябре, по словам Владимира, он пригласил на первое романтическое свидание в Париж новую знакомую – нотариуса Кристину Горняк. Из путешествия они вернулись парой. Именно такую ​​версию для всех озвучил Владимир как раз в 35-й день рождения своей уже экс-жены Елены Войченко.

Владимир Остапчук и Елена Войченко
Владимир Остапчук и Елена Войченко
Фото: Instagram.com

"Я думаю, что он так хотел каким-то образом задеть меня. Мне это так даже немножко льстит, – говорит Елена Войченко в программе "Зірковий шлях", которая имеет собственную версию развития романтических событий в новых отношениях бывшего. – Это 100%, я знаю, у меня есть доказательства, что их отношения начались, еще когда мы были в браке и проживали вместе. Но я не думаю, что это что-то особо меняет".

Но Войченко продолжает шокировать своими признаниями. Говорит, сейчас с уверенностью может утверждать, что подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего.

"Я сильно углубилась в это. И сейчас даже в Украине в судебных решениях есть момент психологического насилия и всех разных видов насилия. В моем случае оно однозначно имело место. То, что теперь его нет, для меня это даже не то что облегчение, я избавилась от абьюза (с англ. abuse – насилие, жестокое обращение). И пусть оно было в некоторых моментах не таким, то есть не били ногами, не сбрасывали из окна или еще что-то, но психологически я была травмирована очень сильно", – откровенно рассказала Елена.

Елена Войченко с детьми
Елена Войченко с детьми
Фото: instagram.com/olenavoychenko

Сейчас "головная боль" Елены – судебная экспертиза в опекунском совете, куда Владимир подал запрос на установление адекватности бывшей жены и, как оказалось, психического состояния своих двух несовершеннолетних детей.

"Владимир еще добавил моментов с экспертизой детей, потому что он также запросил детскую службу, чтобы та проверяла их психическое состояние. Сейчас мы как раз в этом процессе находимся, он для меня даже более травматичен, чем момент с моей экспертизой, потому что моя все-таки касается взрослого человека и здесь, скажем, более адекватно", – говорит Войченко.

Напомним, Владимир Остапчук сделал предложение своей новой девушке Кристине Горняк.

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