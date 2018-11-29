Бывшая жена Тома Круза выходит замуж за известного актера – СМИ

Кэти Холмс скрывает роман с Джеми Фоксом уже несоклько лет

Кэти Холмс. Фото: Getty

Экс-супруга Тома Круза, 39-летняя актриса Кэти Холмс и знаменитый американский актер Джейми Фокс намерены в скором времени поженится в Париже после нескольких лет хранения в секрете их романа, сообщает Daily Mail.

"Париж – это тот город, в котором они решили раскрыть свой роман после нескольких лет отношений, которые они держали в тайне. Джейми был "проблемным парнем" до того, как они с Кэти стали тайно встречаться в 2013 году. Сейчас он остепенился", – рассказал источник из окружения пары.

Кэти Холмс и Джеми Фокс Фото: Getty

"Кэти долго ждала и теперь она ясно дала понять, где и когда хочет выйти замуж", – добавил инсайдер.

Эти слухи появились спустя пару недель после того, как Кэти была замечена на одном из мероприятий с кольцом, на котором красовался большой бриллиант. Несмотря на то, что кольцо было надето на мизинец, многие приняли его за помолвочное.

Спустя некоторое время менеджер Холмс опроверг информацию о помолвке, отметив, что кольцо Кэти носила исключительно для съемок.

Напомним, Голливудский актер Том Круз, который снимался в "Мисии невыполнимой" даже с травмированной ногой, полностью отказался от общения со своей единственной дочерью Сури. И сделал он это добровольно.