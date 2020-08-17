Бывшая жена Виктора Павлика поскандалила с его молодой супругой из-за смерти сына

Лариса Созаева эмоционально высказалась в адрес Екатерины Репяховой

7 августа стало известно, что 22-м году жизни умер младший сын украинского певца Виктора Павлика – Павел. Его мама и бывшая жена певца Лариса Созаева высказалась в адрес экс-супруга и его молодой жены Екатерины Репяховой.

Лора Созаева первой сообщила о смерти Павла Павлика. Вскоре Репяхова написала в социальной сети, что не может подобрать слов из-за кончины парня. Спустя некоторое время после похорон Павлика девушка снова прокомментировала трагедию, опубликовав видео в Instastories.

"Мы должны еще кому-то доказывать, что нам действительно плохо, что Виктору плохо. То есть он должен вести себя себя так, чтобы кто-то не подумал "А вдруг ему не плохо". Понимаете, в чем абсурд?", – высказалась в ролике молодая жена Виктора Павлика о том, как они с мужем чувствуют себя сейчас.

Лариса Созаева / Екатерина Репяхова Фото: Instagram, Facebook

Созаева, которую, вероятно, задели слова Репяховой, в ответ написала следующее: "Я тебе разрешаю прямо сейчас официально радоваться и веселиться, ибо к моему горю ты не имеешь никакого отношения. Паша тебя терпеть не мог! Снимай черную одежду и живи так, как ты жила все это время! Не позорься".

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Вскоре женщина удалила свои слова, о чем сообщила подписчикам, а вместо этого разместила в Facebook-аккаунте следующий пост.

Скриншот: Facebook Лора Созаева

"Паша очень любил отца, злился, переживал и прощал. И старший сын Саша и Кристинка – они его дети – продолжают любить и поддерживать. Самое важное для Виктора это самореализация, работа и помощь своим детям! Поэтому работать ему необходимо! Не будем это больше обсуждать", – написала Созаева.

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Отметим, это не первый раз, когда между Репяховой и бывшей женой Павлика были напряженные отношения. Ранее Созаева резко отреагировала на то, что Репяхова поделилась подробностями болезни 21-летнего Павла. В ответ Репяхова заявила, что Лариса угрожает ей и Виктору судом.

Недавно Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына.

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