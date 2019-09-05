Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бывшая жена Виктора Павлика удалила скандальный пост и призналась, что ее запугали

Лариса Созаева была вынуждена удалить пост об изменах Виктора Павлика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Экс-жена Виктора Павлика - Лариса Созаева
Экс-жена Виктора Павлика - Лариса Созаева
Фото: Facebook-страница Ларисы Созаевой

Экс-супруга Виктора Павлика 4 сентября опубликовала пост о его изменах и добавила фото обнаженного певца. Лариса Созаева утверждала, что нынешняя возлюбленная с ним из финансовых соображений. В свою очередь, Екатерина Репяхова эмоционально ответила на обвинения, заявив, что слова бывшей жены Виктора Павлика не соответствуют действительности.

Чего Виктор Павлик боится в отношениях с Екатериной Репяховой – узнайте в видео:

Однако на следующий день Лариса Созаева удалила скандальный пост и написала: "ВЫ ПРАВЫ ДРУЗЬЯ! Зачем портить этим негативом себе жизнь?! Улыбаемся и машем!!!!".

Facebook-страница Ларисы Созаевой

В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась, почему Созаева удалила предыдущий пост: "Лора. Вы мудрая женщина)), но почему вы удалили пост, вы же были правы – такое впечатление, что вас запугали". На вопрос экс-супруга Виктора Павлика ответила весьма неожиданно: "Так и есть!".

Facebook-страница Ларисы Созаевой

Напомним, ранее молодая возлюбленная Виктора Павлика заявила, что от хороших жен не уходят.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
«Я так сильно люблю»: Виктор Павлик посвятил новый клип молодой возлюбленной Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности "Надеюсь, это скоро произойдет": Виктор Павлик о свадьбе с 25-летней возлюбленной
Виктор Павлик Екатерина Репяхова разводы звезд Лариса Созаева
Реклама

Новости партнеров

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Пассажир EasyJet сел за штурвал и выполнил рейс
Пассажир EasyJet сел за штурвал и выполнил рейс
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Сегодня, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

Вчера, 11:03Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Вчера, 10:02Fun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

Вчера, 09:31Техно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

Вчера, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Вчера, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

3 сентябряWellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

3 сентябряFun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

Новости партнеров

Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Кукуруза на гриле. Очень интересное и оригинальное блюдо
Кукуруза на гриле. Очень интересное и оригинальное блюдо
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Фантастическое филе рыбы в кляре: пошаговый рецепт с фото
Фантастическое филе рыбы в кляре: пошаговый рецепт с фото
Как есть жареную картошку и не толстеть
Как есть жареную картошку и не толстеть
Блюдо дня: Киш с грибами и шпинатом
Блюдо дня: Киш с грибами и шпинатом