Бывшая жена Виктора Павлика удалила скандальный пост и призналась, что ее запугали

Лариса Созаева была вынуждена удалить пост об изменах Виктора Павлика

Экс-жена Виктора Павлика - Лариса Созаева Фото: Facebook-страница Ларисы Созаевой

Экс-супруга Виктора Павлика 4 сентября опубликовала пост о его изменах и добавила фото обнаженного певца. Лариса Созаева утверждала, что нынешняя возлюбленная с ним из финансовых соображений. В свою очередь, Екатерина Репяхова эмоционально ответила на обвинения, заявив, что слова бывшей жены Виктора Павлика не соответствуют действительности.

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Однако на следующий день Лариса Созаева удалила скандальный пост и написала: "ВЫ ПРАВЫ ДРУЗЬЯ! Зачем портить этим негативом себе жизнь?! Улыбаемся и машем!!!!".

Facebook-страница Ларисы Созаевой

В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась, почему Созаева удалила предыдущий пост: "Лора. Вы мудрая женщина)), но почему вы удалили пост, вы же были правы – такое впечатление, что вас запугали". На вопрос экс-супруга Виктора Павлика ответила весьма неожиданно: "Так и есть!".

Facebook-страница Ларисы Созаевой

Напомним, ранее молодая возлюбленная Виктора Павлика заявила, что от хороших жен не уходят.

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