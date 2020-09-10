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Бывшая жена Виктора Павлика заметила странную закономерность в смерти сына

Сегодня, 18:03

Лариса Созаева сопоставила важные даты в жизни и обратилась к подписчикам

Бывшая супруга певца Виктора Павлика Лариса Созаева поделилась с подписчиками своими размышлениями по поводу закономерности чисел в жизни людей.

На своей странице в Facebook Лариса опубликовала пост, в котором сопоставила особые даты из своей жизни и поинтересовалась у подписчиков, верят ли они в совпадения.

"Вот думаю, как мы мало знаем! Моя мама родилась 12 числа, а умерла 15. А папа родился 15, а умер 12. Мой сын заболел в августе и умер в августе. Родился 7 числа, умер 7 числа. В хоспис привезли его 8 числа и вывезли 8 числа. Ему шел 22 год и место на кладбище 22. 12 апостолов, 12 месяцев в году, 12 чисел на циферблате. Четыре темперамента, четыре группы крови, четыре цвета волос. Все предопределено? А у вас было похожее?" – пишет Созаева.

Лариса Созаева с сыном Павлом
Лариса Созаева с сыном Павлом
Фото: Facebook-страница Ларисы Созаевой

В комментариях ее подписчицы откликнулись на пост и отметили, что некая закономерность в датах и числах в нашей жизни все же существует.

Напомним, 7 августа на 22-м году жизни умер сын Виктора Павлика и Ларисы Созаевой Павел. Парень боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее Жена Виктора Павлика рассказала о состоянии певца после потери сына.

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