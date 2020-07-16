Бывшему парню экс-невесты Владимира Кличко запретили к ней приближаться

Бойфренд Панттьери неоднократно избивал актрису

Бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, голливудская актриса Хайден Панттьери получила запретительный ордер против своего экс-бойфренда Брайна Хикерсона, который ранее избивал актрису, сообщает E! News.

Согласно судебным протоколам, 30-летняя актриса подала заявку на регистрацию запретительного ордера за пределами штата, которое защитило бы ее от Хикерсона в Калифорнии, где она проживает в настоящее время.

Пять месяцев назад Хикерсон был арестован в штате Вайоминг за бытовую ссору после инцидента, предположительно, с участием Панеттьери. В апреле 30-летний Хикерсон, как сообщается, не признал себя виновным в предъявленном обвинении. Суд присяжных назначен на сентябрь.

Хейден Панеттьер с бойфрендом Брайаном Хикерсоном Фото: Getty Images

После предполагаемой ссоры инсайдер сообщил, что Панеттьери разорвала отношения с Хикерсоном и вернулась в Лос-Анджелес.

"С тех пор Хайден переехала обратно в Лос-Анджелес и больше не связывалась с Брайаном. Она не хочет иметь с ним ничего общего", – рассказал источник из окружения актрисы.

Весной прошлого года Брайан избил Хайден, после чего был арестован и получил запретительный ордер. После инцидента пара возобновила отношения, но позже история повторилась.

Напомним, Хайден Панттьери и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году, их помолвка состоялась в 2013, а в 2018 году пара рассталась. У бывшей пары есть дочь Евдокия, которая появилась на свет в декабре 2014 года. Отношения с Брайаном Хикерсоном у актрисы начались в июле 2018 года.

Почему Хайден Панеттьери не может побороть депрессию – смотрите видео:

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