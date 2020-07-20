Бывшему парню Хайден Панеттьери предъявили уголовное обвинение

Ранее актриса получила запретительный ордер против экс-бойфренда

Брайану Хикерсону, экс-возлюбленному актрисы и бывшей невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери, предъявили уголовное обвинение в домашнем насилии, сообщает TMZ. Мужчина неоднократно избивал актрису, когда они были вместе.

Теперь стало известно, что суд Калифорнии предъявил Брайану серьезное уголовное обвинение, включающее восемь пунктов, среди которых – домашнее насилие и нападения. Хикерсона привлекли к уголовной ответственности после того, как на днях Панеттьери обратилась к правоохранительным органам, сообщив о многочисленных ссорах и нападениях со стороны экс-бойфренда. Девушка получила запретительный ордер против бывшего возлюбленного.

Хейден Панеттьер с бойфрендом Брайаном Хикерсоном Фото: Getty Images

Актриса призналась, что все полтора года их с Хикерсоном отношений она сталкивалась с неконтролируемой агрессией к себе.

"Я рассказываю правду о том, что случилось со мной, в надежде, что моя история позволит другим людям в подобных отношениях получить помощь, в которой они нуждаются и ее заслуживают. Я готова сделать все, чтобы этот человек никогда больше никому не причинял вреда. Я благодарна всем за поддержку, которая помогла мне обрести мужество и вернуть себе право голоса и свою жизнь", – рассказала Хайден в интервью изданию TMZ.

Хейден Панеттьери застукали папарацци на прогулке с братом бывшего парня – смотрите видео:

Напомним, весной прошлого года Брайан избил Хайден, после чего был арестован и получил запретительный ордер. После инцидента пара возобновила отношения, но позже история повторилась.

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