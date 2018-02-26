Бывший муж Бритни Спирс просит увеличить сумму выплачиваемых ему алиментов

После того, как на фоне развода с Кевином Федерлайном в 2007 году у Бритни Спирс случился нервный срыв, карьера певицы едва не рухнула, а доходы устремились к нулю. И вот теперь, спустя 10 лет, когда Бритни снова "на коне" и получает огромную прибыль от продажи альбомов и выступлений в Лас-Вегасе, ее экс-супруг просит пересмотреть сумму алиментов, которые ему выплачивает Бритни – разумеется, в сторону увеличения.

Кевин и Бритни были женаты на протяжении трех лет, с 2004 по 2007, и после развода получили право совместной опеки над детьми, причем Спирс по решению суда все это время выделяла своему экс-супругу некую сумму на содержание двоих сыновей пары.

Несколько дней назад Федерлайн, заручившись помощью известного голливудского адвоката по разводам Марка Винсента Каплана, отправил Бритни официальное уведомление, что хотел бы пересмотреть сумму, получаемую от Спирс ежемесячно. Сыновья пары, Джейден и Шон выросли, на их содержание денег уходит гораздо больше, да и получает Спирс в разы больше, чем в 2007. Отметим, что, согласно изначальным договоренностям, все эти 10 лет Бритни ежемесячно платила своему экс-супругу 20 тысяч долларов.

На днях Бритни Спирс стала гостьей церемонии The Hollywood Beauty Awards 2018, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Напомним, Бритни Спирс подарила молодому бойфренду собственный бизнес.