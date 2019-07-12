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Бывший муж Лолиты назвал настоящую причину развода

Пара развелась спустя девять лет брака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:47
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

В начале июля 55-летняя певица Лолита Милявская заявила, что развелась со своим супругом, 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым. Артистка сообщила подписчикам, что не собирается говорить о бывшем муже ничего плохого, а лишь призналась, что они с Дмитрием "очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время".

Смотрите видео о необычных причинах развода:

В свою очередь, Дмитрий Иванов тоже решил прокомментировать развод. По его словам, причиной расставания стало нежелание Лолиты менять свой образ жизни. Об этом мужчина заявил в программе "Эксклюзив" на одном из российских телеканалов.

"Устал переделывать супругу. С таким же успехом можно было стучать об стенку лбом. Она продолжала делать, что хотела", – сказал Дмитрий Иванов.

Лолита развелась с мужем Дмитрием Иваном
Лолита развелась с мужем Дмитрием Иваном
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Отметим, Лолита Милявская и Дмитрий Иванов оформили отношения 20 марта 2010 года и прожили в браке девять лет. Для Лолиты этот брак стал пятым. До этого певица была замужем за актером Александром Беляевым, Виталием Милявским (как утверждает артистка, брак был фиктивным), продюсером и шоуменом Александром Цекало, от которого воспитывает дочь Еву, и бизнесменом Александром Зарубиным.

Ранее мы также писали, что Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке.

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