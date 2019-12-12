"До конца не осознает, что произошло": как дочь Юлии Началовой переживает смерть мамы

Экс-супруг артистки рассказал о состоянии 13-летней девочки

Юлия Началова с дочкой Верой Фото: Instagram.com

Бывший супруг российской певицы Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась 16 марта, рассказал о жизни родной дочери после смерти звездной мамы. Так, футболист Евгений Алдонин признался, что Вера потихоньку справляется.

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Отметим, что девочка живет с родителями умершей певицы, но много времени проводит в новой семье отца. Родные окружили 13-летнюю Веру любовью и заботой, чтобы она не чувствовала одиночества и у нее не хватало времени печалиться. Евгению было тяжело сообщить дочке, что мамы больше нет. По его словам, девочка мужественно переживает утрату.

Дочь и бывший муж Юлии Началовой Фото: instagram.com/evgeny_aldonin

"Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло. Мы в постоянном диалоге с дочерью. Нужно окружить ее заботой и вниманием. Приложу все усилия, чтобы не чувствовала себя сиротой. Мы стали ближе. Раньше периодически забирал Веру из школы, а сейчас — постоянно. Одно дело видеться в каникулы, другое — каждый день. Гораздо больше общаемся... Мы все пытаемся помочь ей психологически, следим за ее состоянием. Для девочки потерять маму в таком возрасте очень тяжело. Я очень благодарен Оле (жена футболиста, – Ред.), что она оказала мне поддержку и сказала, что если Вера захочет, то может с нами жить", — рассказал Алдонин в шоу "ОтцыFrovka".

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Отметим, что с женой Ольгой футболист воспитывает трехлетнего сына Артема и новорожденную дочь Анжелику.

Напомним, что певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания со звездой 90-х появились многие представители российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров.

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