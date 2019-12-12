Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"До конца не осознает, что произошло": как дочь Юлии Началовой переживает смерть мамы

Экс-супруг артистки рассказал о состоянии 13-летней девочки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Юлия Началова с дочкой Верой
Юлия Началова с дочкой Верой
Фото: Instagram.com

Бывший супруг российской певицы Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась 16 марта, рассказал о жизни родной дочери после смерти звездной мамы. Так, футболист Евгений Алдонин признался, что Вера потихоньку справляется.

На могилу Юлии Началовой паломникам продают экскурсии. Все подробности в видео:

Отметим, что девочка живет с родителями умершей певицы, но много времени проводит в новой семье отца. Родные окружили 13-летнюю Веру любовью и заботой, чтобы она не чувствовала одиночества и у нее не хватало времени печалиться. Евгению было тяжело сообщить дочке, что мамы больше нет. По его словам, девочка мужественно переживает утрату.

Дочь и бывший муж Юлии Началовой Фото: instagram.com/evgeny_aldonin
Дочь и бывший муж Юлии Началовой Фото: instagram.com/evgeny_aldonin

"Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло. Мы в постоянном диалоге с дочерью. Нужно окружить ее заботой и вниманием. Приложу все усилия, чтобы не чувствовала себя сиротой. Мы стали ближе. Раньше периодически забирал Веру из школы, а сейчас — постоянно. Одно дело видеться в каникулы, другое — каждый день. Гораздо больше общаемся... Мы все пытаемся помочь ей психологически, следим за ее состоянием. Для девочки потерять маму в таком возрасте очень тяжело. Я очень благодарен Оле (жена футболиста, – Ред.), что она оказала мне поддержку и сказала, что если Вера захочет, то может с нами жить", — рассказал Алдонин в шоу "ОтцыFrovka".

INSTAGRAM

Отметим, что с женой Ольгой футболист воспитывает трехлетнего сына Артема и новорожденную дочь Анжелику.

Напомним, что певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания со звездой 90-х появились многие представители российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Не играйте с огнем": родные Началовой будут судиться за продажу туров на могилу На могилу Юлии Началовой паломникам продают экскурсии Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери
смерть шоу-бизнес Юлия Началова дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Меньшова после пластики стала неузнаваема
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Салат Сугроб на Новый год 2020
Салат Сугроб на Новый год 2020
Михайлов рассказал о реакции жены на клип «Спаси меня» с Климовой
Михайлов рассказал о реакции жены на клип «Спаси меня» с Климовой
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 15:01Fun

Гадания на Андрея 13 декабря 2019: как узнать имя суженого

Сегодня, 13:17Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Вчера, 14:06Шоу-бизнес

От Меган Маркл отвернулись все: кто поддержал экс-актрису в трудную минуту

Вчера, 13:26Fun

Гадания на Андрея 2019: как правильно гадать и когда

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

Вчера, 10:23Travel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

Вчера, 09:55Food

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

10 декабряFun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

10 декабряШоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

10 декабряFun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

10 декабряFun

38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

10 декабряFun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

9 декабряFun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

9 декабряШоу-бизнес

Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

Новости партнеров

Скандал вокруг Ротару:
Скандал вокруг Ротару: "Дайте ей возможность спокойно доживать"
Салат
Салат "Мой генерал" с курицей слоеный
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Новогодний салат курица с черносливом и грецким орехом
Новогодний салат курица с черносливом и грецким орехом
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Андреем Бедняковым
Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Андреем Бедняковым
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Тина Кароль и Юлия Санина выпустили совместный клип
Тина Кароль и Юлия Санина выпустили совместный клип