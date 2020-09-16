Cardi B разводится с рэпером Offset спустя три года после свадьбы

Певица требует выплаты алиментов на дочь

27-летняя хип-хоп-исполнительница Cardi B разводится со своим мужем, рэпером Offset, сообщает TMZ.

Артистка уже подала документы в суд штата Джорджия, США, свидетельствующие о расторжении брака. В них указано, что Cardi B – истец, а ее супруг Offset – ответчик.

Согласно судебным документам, полученным TMZ, Cardi B добивается законной опеки над их с Offset двухлетней дочерью Калче. Артистка также требует, чтобы Offset выплачивал алименты, размер которых не уточняется.

Cardi B c мужем Фото: instagram.com/iamcardib

В подготовленных документах артистка поясняет, что в настоящее время они с супругом расстались и "нет никаких перспектив для примирения". Похоже, пара не заключала брачный договор, так как Cardi B требует "справедливого разделения всех семейных активов".

Артисты тайно поженилась в 2017 году и лишь через год рассказали о браке. До свадьбы они встречались в течение нескольких месяцев. В декабре 2018 года супруги объявили о расставании, но к началу февраля 2019 года помирились. Дочь Cardi B и Offset Калче родилась в июле 2018 года.

Cardi B и Offset с дочкой Калче Фото: instagram.com/iamcardib

Напомним, солист российской группы Little Big Илья Прусикин разводится со своей женой, рэп-исполнительницей Tatarka. Ранее бывшая жена Владимира Остапчука раскрыла подробности их развода.

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