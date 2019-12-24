Царит матриархат: Камалия рассказала об отношениях с мужем

Певица поделилась секретом счастливого брака

Камалия и Мохаммад Захур Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В откровенной беседе с журналистами программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" известная украинская певица Камалия рассказала, что помогает за 16 лет сохранять и поддерживать страсть в отношениях с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром.

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"Стараемся друг друга провожать – обнялись, поцеловались… Ужинаем мы, как обычно вместе, а один выходной – это как святой день, который мы посвящаем друг другу. Зимой, когда приближаются новогодние праздники, у нас традиция – мы с детьми летим к бабушке в Пакистан – обязательно проведываем родственников мужа", – рассказала Камалия в эфире телеканала "Украина".

Несмотря на то, что артистка счастлива в браке, она до сих пор не может понять, как ей удалось сохранить былую тягу и страсть в отношениях с мужем.

Камалия с мужем и детьми Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Честно – не знаю. Скорее всего – это любовь, конечно, ну, а там уже какая-то женская логика включается, мудрость, может, жизненный опыт. Плюс у меня супруг очень мудрый. Он знает меня и смотрит по моему настроению: "Ага! Превращается в тигрицу, пойду я спрячусь куда-нибудь. Пережду этот момент". Я точно также поступаю – всегда очень тонко подхожу к его настроению", – поделилась артистка в откровенном интервью с журналистами телеканала "Украина".

Но не мудростью единой. Сам миллиардер не так давно отметил, что в семье у них царит матриархат. Что довольно странно для пакистанского мужчины. А Камалия утверждает, что так у нее было всю жизнь.

"Все мужчины в моем окружении ходят по струнке смирно. Хотя, сама я считаю, что я мягкая, – прокомментировала артистка в программе "Ранок з Україною" и добавила, что они с мужем достаточно темпераментные и ревнивые люди. – Я собственница и очень ревнивая я ведь сразу скручу его и все. Может быть я его больше ревную. Он может меня подколоть, сказать: "Ага видел, как ты глазки строила!".

Но все это шутки, на самом деле, отношения Мохаммада Захура к любимой жене за 16 лет ничуть не изменились. Он все так же продолжает ее любить и баловать подарками. По словам Камалии, для этого ее любимому не обязательно дожидаться праздников или особых дат, при любой возможности он делает ей приятные сюрпризы.

Напомним, что певица Камалия также призналась, почему боится выходить замуж во второй раз.

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