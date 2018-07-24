Чак Паланик стал жертвой мошенников

Писателя "надули" на 3,4 млн долларов

Чак Паланик. Фото: ab.bit.ua

Американский писатель украинского происхождения Чак Паланик, который анонсировал выход нового "смелого" романа, стал жертвой мошенников. Автора мировых бестселлеров обвел вокруг пальца бухгалтер литературного агентства "Donadio&Olson", которое представляло писателя. Компания присвоила 3,4 миллиона долларов, передает The Bookseller. Бухгалтера арестовали за подделку документов с 2011 года, с помощью чего он скрывал хищения.

"Похоже, что мою оплату, по крайней мере мои последние две, а возможно, и четыре книги – было украдено, поэтому у меня не остается никаких резервов для написания следующей книги", – рассказал писатель.

Паланик также отметил, чтобы "остаться на плаву" до тех пор, когда начнет поступать прибыль за новую книгу, ему вероятно придется продать свой дом.

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"Письмо с самого начала было моим способом экономить деньги, потому что если пишешь, то не тратишь. Поэтому эта ситуация возвращает меня к письму", – добавил он.

Напомним, Чак Паланик выпустит сборник рассказов с черно-белыми картинками, которые можно раскрашивать.