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"Чарли Чаплин в юбке": ТОП-5 интересных фактов о Лие Ахеджаковой

Свою карьеру Лия Ахеджакова начала с роли Поросенка в московском ТЮЗе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24

Известная советская актриса Лия Ахеджакова, которая в 2017 году побывала на ОМКФ, 9 июля отмечает свой день рождения. Актрисе исполнился 81 год. Мы предлагаем узнать самые интересные факты из ее жизни.

Кадр из фильма "Гараж"
Кадр из фильма "Гараж"
Фото: YouTube

1. Хоть Лия Ахеджакова и родилась в театральной семье, ей пришлось долго играть в Театре юного зрителя. Играла поросят, деревья, белочек, козочек, мальчиков-пионеров, избушки на курьих ножках, а однажды ей и вовсе предложили сыграть… ржавчину.

2. Одной из первых ее запомнившихся киноролей стала роль Аллочки в фильме М. Богина "Ищу человека". Актриса мелькнула на экране на какие-то 3–4 минуты. Но для тех, кто видел картину, минуты эти стали незабываемыми.

3. Ахеджакова очень любит кошек, не очень любит современное российское кино и всякие ремейки, и утверждает, что у неё плохой характер.

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4. Актриса пробовала себя в разных стилевых и жанровых направлениях: от гротеска, почти шаржа ("Мелкий бес", "Стена", "Мы едем, едем, едем"), до глубинного психологизма ("Восточная трибуна", "Трудные люди", "Крутой маршрут", "Старосветская любовь", "Предупреждение малым кораблям", "Подсолнухи"). Любого прохожего можно разбудить ночью, и он вспомнит Ахеджакову в эпизодах легендарных рязановских фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман", где она сыграла учительницу Таню и секретаршу Верочку.

5. Ахеджакову называют маленькой актрисой больших ролей или "Чарли Чаплином" в юбке. Лия Ахеджакова, рост которой всего 150 см, всегда умела привнести свой шарм в фильм.

Напомним, ранее Лия Ахеджакова пожаловалась на угрозы в свой адрес, которые ей поступают от анонимных недоброжелателей.

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Источник: Сегодня
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