"Челку стригла сама": Оля Полякова поделилась своим детским фото

Певица поздравила подписчиков с Днем защиты детей

Оля Полякова, которая сорвала съемку Маше Ефросининой, поделилась забавным архивным фото. В День защиты детей певица опубликовала снимок, где запечатлена еще совсем маленькой девочкой, а также похвасталась стрижкой, которую себе сделала сама.

На фотографии будущая звезда предстала с короткими темными волосами, забавной челкой и белым бантиком на голове. Улыбающаяся Полякова одета в клетчатое платье, а в руках держала мячик.

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"Ну шо выросло, то выросло. С днем защиты детей! Челку стригла сама", – подписала певица детское фото.

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Фанатов артистки умилило архивное фото кумира. В комментариях подписчики отметили, что Оля совсем не изменилась. "Вообще не изменилась", "А выросла солнечная женщина", "Ах, какие ямочки на щечках", "А улыбка все такая же", – пишут в комментариях.

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Ранее Оля Полякова призналась, что била свою старшую дочь Машу.

"Я непоследовательная мать, каюсь. Поэтому Алиса у меня такая балованная. С Машей работали манипуляция, шантаж, рукоприкладство. Ей можно было дать по голове, и она приходила в себя. Машу я когда-то била, больше не бью. Я поняла, что если могу не бить одну, то могу не бить и вторую. Больше никогда не бью детей. Считаю, что дети даны нам, чтобы учить нас быть матерями", – поделилась Полякова.

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