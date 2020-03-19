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Эксклюзив

Чем заняться во время карантина: советы режиссера Германа Ненова

Популярный украинский режиссер рассказал о плюсах самоизоляции

Валерия Ильченко
Сегодня, 13:12

Внезапный карантин стал большим ударом по развлекательной индустрии. Многие знаменитости стали жертвами коронавируса. А творческие люди, которые приняли решение обезопасить себя путем самоизоляции, стараются изо всех сил найти в этом плюсы.

Режиссер-постановщик Герман Ненов утверждает, что сейчас у него появилось время для саморазвития, чего ему так часто не хватало раньше, а также призывает всех во время карантина не есть, пить и спать, а учиться новому и в чем-то становиться лучше.

Герман Ненов советует уделить время саморазвитию
Герман Ненов советует уделить время саморазвитию
Фото: пресс-служба

"Сейчас мы все на вынужденной самоизоляции. Многие из нас едят, пьют кока-колу и смотрят сериалы. А ведь это время — уникальный шанс заняться саморазвитием и сделать то, на что раньше не хватало времени. Основная моя рабочая задача — генерировать креатив и придумывать что-то новое. Для того, чтобы иметь возможность делать это, не отвлекаясь на посторонние дела, я встаю в пять или шесть утра. Также мне важно следить за трендами и быть в курсе того, что происходит в мировом шоу-бизнесе, поэтому каждый день я хотя бы двадцать минут уделяю саморазвитию — смотрю клипы, шоу, изучаю и анализирую различные направления искусства. Сейчас этого времени стало в разы больше и я пытаюсь использовать его максимально продуктивно! Наконец-то дочитаю художественную книгу, которую не могу прочесть уже четыре месяца — не буду говорить название, потому что мне стыдно за то, что я ее не читал. Планирую заниматься английским онлайн! Карантин совпал с временем Великого поста и наконец-то мы имеем возможность в это время делать то, для чего оно и предназначено — духовно развиваться", – делится Герман Ненов.

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По словам Германа, кто по-настоящему рад карантину — это его собака Марди.

"Хозяин целый день дома, мы стали гораздо чаще гулять, — смеется режиссер. — Карантин — это не повод закрыться дома и сидеть в четырех стенах. Сейчас — отличная погода, я бы рекомендовал всем побольше времени проводить на свежем воздухе, просто не контактировать с другими людьми", – советует режиссер.

Режиссер Герман Ненов и его собака Марди
Режиссер Герман Ненов и его собака Марди
Фото: пресс-служба

Кроме того, Ненов продолжает заниматься спортом даже дома.

"Конечно, это не так эффективно, как в спортзале с тренером, но важно не запускать себя. Иначе Интернет-мэмы о плюс двадцати килограммах после карантина грозят стать реальностью. Я купил себе домой набор гантель", – шутит Герман.

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Отметим, Герман Ненов является режиссером-постановщиком телевизионных шоу "Дивовижні люди", "Привіт, 20-ті", шоу Оли Поляковой "Королева Ночи". Работал с NK (Настя Каменских), Златой Огневич, Натальей Могилевской, MELOVIN, Олегом Винником и многими другими артистами. Сейчас занимается созданием двух стадионных шоу группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и еще одним крупным концертом, подробности которого пока что хранит в секрете.

"Работа не остановилась, мы все так же проводим совещания и встречи, теперь уже виртуальные, с подрядчиками и артистами", — комментирует режиссер.

Ранее мы также писали, что съемки продолжения сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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