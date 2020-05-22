Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Четко назвала дату": внезапную смерть Юлии Началовой предсказали еще 20 лет назад

Сегодня, 11:38

Гадалка напророчила певице смерть в 38 лет

Подруга и PR-менеджер российской певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни 16 марта 2019 года из-за отека легких и мозга, поделилась с подписчиками подробностями ранней кончины артистки. Во время прямого эфира в Instagram Анна Исаева вспомнила о встрече с гадалкой, которая состоялась почти 20 лет назад.

Гадалка по имени Дарья пришла в дом к певице и назвала точную дату смерти Началовой. Анна отметила, что сейчас это может показаться странным, но это чистая правда. Все произошло в даты, которые назвала предсказательница.

Российская певица Юлия Началова
Российская певица Юлия Началова
Фото: instagram.com/julianachalova

"Я понимаю, что это выглядит сейчас нелепо, но ситуация такая была. У Юли случайно оказалась дома гадалка. Я тоже в это время была рядом с ней, по работе, я не организовывала эту встречу. Это было начало 2000-х. Там была еще соседка, очень близкая Юли подружка. Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли. Это правда", – сказала Исаева.

На могилу Юлии Началовой паломникам продают экскурсии. Все подробности в видео:

Также Анна вспомнила, что на тот момент Юлия мечтала о мировой известности и гадалка сообщила, что певице поможет влиятельный мужчина.

Читайте также:
"До конца не осознает, что произошло": как дочь Юлии Началовой переживает смерть мамы

Напомним, что певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания со звездой 90-х появились многие представители российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Памяти Юлии Началовой: в день рождения певицы вышла ее последняя песня "Не играйте с огнем": родные Началовой будут судиться за продажу туров на могилу Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери
смерть шоу-бизнес гадалка певица Юлия Началова
Реклама

Новости партнеров

Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Полякова ошарашила результатами тренировок во время карантина
Полякова ошарашила результатами тренировок во время карантина
Марина Бех-Романчук поделилась эффектным снимком
Марина Бех-Романчук поделилась эффектным снимком
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 11:09Events

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

Сегодня, 10:42Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 05:05Fun

22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:08Fun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 10:32Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Вчера, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Вчера, 08:03Шоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

Вчера, 05:54Fun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

20 маяШоу-бизнес

Полина Гагарина, Лолита Милявская и Павел Прилучный: знаменитостей накрыло цунами разводов

20 маяШоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

20 маяFood

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

20 маяWellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

20 маяШоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

20 маяFun

Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

20 маяFun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Новости партнеров

Новый скандал между экс-супругами Узелковым и Боржемской
Новый скандал между экс-супругами Узелковым и Боржемской
Медики назвали 5 лекарств, которые должны быть в домашней аптечке
Медики назвали 5 лекарств, которые должны быть в домашней аптечке
Балан показал нежное фото с Кароль: если это намек, то мы поняли
Балан показал нежное фото с Кароль: если это намек, то мы поняли
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Реальне обличчя Ротару без гриму і фотошопу
Реальне обличчя Ротару без гриму і фотошопу
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно