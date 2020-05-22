"Четко назвала дату": внезапную смерть Юлии Началовой предсказали еще 20 лет назад

Гадалка напророчила певице смерть в 38 лет

Подруга и PR-менеджер российской певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни 16 марта 2019 года из-за отека легких и мозга, поделилась с подписчиками подробностями ранней кончины артистки. Во время прямого эфира в Instagram Анна Исаева вспомнила о встрече с гадалкой, которая состоялась почти 20 лет назад.

Гадалка по имени Дарья пришла в дом к певице и назвала точную дату смерти Началовой. Анна отметила, что сейчас это может показаться странным, но это чистая правда. Все произошло в даты, которые назвала предсказательница.

Российская певица Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

"Я понимаю, что это выглядит сейчас нелепо, но ситуация такая была. У Юли случайно оказалась дома гадалка. Я тоже в это время была рядом с ней, по работе, я не организовывала эту встречу. Это было начало 2000-х. Там была еще соседка, очень близкая Юли подружка. Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли. Это правда", – сказала Исаева.

На могилу Юлии Началовой паломникам продают экскурсии. Все подробности в видео:

Также Анна вспомнила, что на тот момент Юлия мечтала о мировой известности и гадалка сообщила, что певице поможет влиятельный мужчина.

Напомним, что певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания со звездой 90-х появились многие представители российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров.

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