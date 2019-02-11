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Четвертый выпуск "Голос країни 9": на шоу пришли "клон" Тины Кароль и педагог по вокалу Могилевской

В новом выпуске "Голос країни" еще один тренер воспользовался кнопкой "блока"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:14
Дарья Хромовая Фото: instagram.com/truedivaaaa
Дарья Хромовая
Фото: instagram.com/truedivaaaa

В воскресенье, 10 февраля, прошел четвертый выпуск шоу "Голос країни 2019", который запомнился зрителями благодаря ярким участникам шоу и их невероятному вокалу.

Сегодня.Lifestyle выделил для вас самые запоминающиеся выступления прошедшего эфира.

19-летняя Карина Арсентьева из помидорной "столицы" Украины, города Каменка-Днепровская, покорила всех тренеров – к девушке развернулись все четыре кресла. Однако один из судей воспользовался новой "фишкой" шоу – кнопкой "блока". Потап решил "заблокировать" Тину Кароль, чтобы Карина не смогла попасть к ней в команду. И, наверное, не зря, ведь девушка выбрала именно Потапа в качестве своего звездного тренера.

Почти 30 лет Василий Жадан поет на большой сцене и является автором многих песен. Самая известная из них – гимн "Братья", под который выходит на свои поединки абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик. Василий пришел на "Голос", чтобы впервые вживую выполнить эту песню.

Еще одной неожиданной участницей стала Виктория Уварова – педагог по вокалу Натальи Могилевской и автор собственной методики занятий. По мнению девушки, она "спряталась" в преподавательском деле, но не реализовалась как певица. "Голос країни" – отличный шанс для реализации творческих амбиций. Виктория выбрала команду Монатика.

"Голос країни" – многонациональный проект. Так, на шоу пришла девушка родом из Нигерии. Шайе Огенетеджири живет в Украине и учится здесь на медика. Она с детства мечтала стать певицей, однако родители всегда были против этого. К девушке развернулась только Тина Кароль.

Самой запоминающейся участницей четвертого эфира "Голос країни" стала Дарья Храмовая из Москвы. Девушка без ума от Тины Кароль и ее творчества. Более того, у Дарьи есть внешняя схожесть с ее кумиром. На шоу девушка пришла с большой группой поддержки – фан-клубом Тины Кароль "Фантина".

Напомним, ранее мы описывали подробности третьего выпуска шоу "Голос країни".

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Источник: Сегодня
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