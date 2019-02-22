Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Чей Крым": финалисты Нацотбора на "Евровидение 2019" ANNA MARIA ушли от ответа

Артистки утверждают, что они не политики и не обязаны отвечать на подобные вопросы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: instagram.com/annamariaduet

Украинский дуэт ANNA MARIA прошел в финал Нацотбора на "Евровидение 2019", который состоится уже завтра, 23 февраля. Накануне конкурса участницы группы Анна и Мария Опанасенко дали интервью телеведущему Роману Скрипину, которое приобрело политический характер.

В прямом эфире журналист спросил у девушек, чей Крым, на что Анна и Мария Опанасенко не дали четкий ответ в течение всего интервью, используя общие фразы: "Крим наш, бо це наш дім. Наш з сестрою, ми там народилися, ми там почали співати", "А чий же Крим, якщо ми їдемо через два кордони?", "Крим залишився Кримом, бо там ті ж самі гори, те ж саме море".

Читайте также
KAZKA прокомментировала собственное выступление на Нацотборе 2019

В результате телеведущий Роман Скрипин заявил девушкам, что те "держат его за идиота". После такой фразы ANNA MARIA все же озвучили свою позицию: "Україна втратила Крим – це наша думка".

ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: instagram.com/annamariaduet

Отметим, в ходе разговора журналист сообщил, что мать Анны и Марии получила медаль РФ "За возвращение Крыма". Артистки утверждают, что стараются не затрагивать политические темы в общении с родителями.

Напряженное интервью закончилось звонком в студию, где мужчина позволил себе нецензурную лексику в адрес девушек. Финальная фраза телефонного гостя: "С уважением к вам (к ведущему, – прим. ред.), без уважения к этим существам".

Так или иначе, финал Нацотбора на "Евровидение 2019" состоится 23 февраля, и мы узнаем, кто представит Украину на международном конкурсе. Сегодня.Lifestyle уже подготовил список финалистов с их конкурсными выступлениями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Солистка KAZKA поразила сеть исполнением хита Кристины Агилеры Где купить билеты на "Евровидение 2019" Кто выиграет "Евровидение 2019": новые прогнозы букмекеров
нацотбор на Евровидение Евровидение 2019 ANNA MARIA
Реклама

Новости партнеров

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

Популярные статьи

Сегодня, 12:17Fun

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 13:45Food

Как приготовить торт "Мимоза" на 8 Марта

Вчера, 13:22Шоу-бизнес

Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

Вчера, 12:05Шоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Вчера, 09:43Travel

Евросоюз обновил правила выдачи виз: что изменилось

Вчера, 09:19Афиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Вчера, 08:03Fun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

20 февраляFun

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 февраляFun

Мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса: фото

20 февраляПсихология

16 качеств женщины, которую нельзя отпускать

20 февраляFun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

20 февраляТехно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

20 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

19 февраляFun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

19 февраляТехно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Новости партнеров

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
6 продуктов, которые делают кожу молодой и сияющей
6 продуктов, которые делают кожу молодой и сияющей
Леся Нікітюк похвалилася звабливими ніжками в короткій сукні
Леся Нікітюк похвалилася звабливими ніжками в короткій сукні
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Ведущая «Топ-модель по-украински» призналась сколько она весит
Ведущая «Топ-модель по-украински» призналась сколько она весит