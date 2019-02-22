"Чей Крым": финалисты Нацотбора на "Евровидение 2019" ANNA MARIA ушли от ответа

Артистки утверждают, что они не политики и не обязаны отвечать на подобные вопросы

ANNA MARIA Фото: instagram.com/annamariaduet

Украинский дуэт ANNA MARIA прошел в финал Нацотбора на "Евровидение 2019", который состоится уже завтра, 23 февраля. Накануне конкурса участницы группы Анна и Мария Опанасенко дали интервью телеведущему Роману Скрипину, которое приобрело политический характер.

В прямом эфире журналист спросил у девушек, чей Крым, на что Анна и Мария Опанасенко не дали четкий ответ в течение всего интервью, используя общие фразы: "Крим наш, бо це наш дім. Наш з сестрою, ми там народилися, ми там почали співати", "А чий же Крим, якщо ми їдемо через два кордони?", "Крим залишився Кримом, бо там ті ж самі гори, те ж саме море".

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В результате телеведущий Роман Скрипин заявил девушкам, что те "держат его за идиота". После такой фразы ANNA MARIA все же озвучили свою позицию: "Україна втратила Крим – це наша думка".

ANNA MARIA Фото: instagram.com/annamariaduet

Отметим, в ходе разговора журналист сообщил, что мать Анны и Марии получила медаль РФ "За возвращение Крыма". Артистки утверждают, что стараются не затрагивать политические темы в общении с родителями.

Напряженное интервью закончилось звонком в студию, где мужчина позволил себе нецензурную лексику в адрес девушек. Финальная фраза телефонного гостя: "С уважением к вам (к ведущему, – прим. ред.), без уважения к этим существам".

Так или иначе, финал Нацотбора на "Евровидение 2019" состоится 23 февраля, и мы узнаем, кто представит Украину на международном конкурсе. Сегодня.Lifestyle уже подготовил список финалистов с их конкурсными выступлениями.

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