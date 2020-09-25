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Число 13 – не беда, если оно в альбоме TVORCHI. Слушаем и вдохновляемся

Сегодня, 17:02

Любовь на расстоянии – это, конечно, прекрасно, но кто-то пробовал записать так весь альбом?

Украинская электронная группа TVORCHI презентует свой третий альбом, который они впервые писали удаленно друг от друга. Он получил название 13 waves.

13 waves (13 волн) – это 13 треков от TVORCHI, объединенных в один альбом. И это новая волна (нет, не та, что из Юрмалы) украинской музыки!

(Сегодня, 25 сентября, в мире отмечают День комиксов. В честь праздника наши звезды на один день превратились в героев графических историй).

TVORCHI
TVORCHI
Фото: Сегодня, пресс-служба

Кто-то грустит на самоизоляции, а кто-то просто TVORCHI. Как рассказывают сами ребята, карантин сыграл ключевую роль в создании 13 waves, ведь он облегчил внутреннюю связь с собой и добавил еще больше концентрации на творческом процессе (вот оно как!)

Любовь на расстоянии – это, конечно, прекрасно, но кто-то пробовал записать так весь альбом? А TVORCHI смогли!

Андрей и Джеффри из TVORCHI рассказали Сегодня.Lifestyle о своем альбоме. Давайте прокатимся по этим 13-ти волнам с музыкантами! Вместо доски для серфинга берите наушники!

13 waves

"Главная цель альбома заключается в том, чтобы люди начали воспринимать музыку не так, как привыкли к этому. Время меняется, и все движется вместе с ним", – говорит Джеффри.

По словам ребят, каждый трек в альбоме вызывает различные эмоции. Главная цель – заставить слушателя почувствовать то, чего не чувствовал уже очень долгое время.

TVORCHI
TVORCHI
Фото: пресс-служба

"Это наш первый опыт работы на расстоянии. Это стало настоящим вызовом для нас и тестом на то, насколько хорошо мы можем экспериментировать в эти непростые времена. И я считаю, что мы очень хорошо с этим справились", – говорит Джеффри.

Ок, где слушать альбом?

Чтобы вы заранее знали, под какую песню можно попеть в душе, а под какую – в пробке постоять, ребята рассказали, где можно слушать их треки из нового альбома.

"Альбом 100% можно слушать где угодно и когда угодно: например, в машине – Get You Back, или, отдыхая, слушать Psycho и прогуливаться в наушниках, а на свидании – целоваться или заниматься любовью под Brake Lights", – говорит Андрей.

TVORCHI
TVORCHI
Фото: пресс-служба

Джеффри добавил: "Лучше всего во время прослушивания альбома делать то, что вы уже делаете: убирать дома, тусоваться с друзьями, ехать на машине или менять подгузники ребенку. 13 waves – это для всех, кто хочет наслаждаться крутой музыкой в ​​любое время и в любом месте".

Быть другими – это круто!

Вот, что ребята говорят о главном посыле их альбома: "Это круто – быть другим! Это нормально – делать, говорить и смотреть на вещи по-разному, и именно об этом музыка TVORCHI. Будьте собой и никогда не останавливайтесь!"

Что ж, а нам остается только пожелать вам приятного прослушивания, а TVORCHI – не терять баланс на волнах современной музыки и радовать нас своими ТВОРЧескими новинками!

Кстати, в начале сентября дуэт TVORCHI представил новый англоязычный трек Living My Life.

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