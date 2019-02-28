Член жюри Нацотбора выступал в РФ: комментарий Евгения Филатова

Евгений Филатов объяснил, почему группа The Maneken выступала в России после начала АТО

Евгений Филатов Фото: instagram.com/themaneken

Стало известно, что член жюри Нацотбора на "Евровидение 2019" Евгений Филатов выступал в РФ в 2016 году. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Солист The Maneken уточнил, что группа выступала в Краснодаре и не скрывает данный факт. По словам Филатова, причиной является то, что в состав коллектива входили участники как из Украины, так и из России. Тем не менее уже три года The Maneken не дает концерты в РФ.

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"В последние дни на некоторых сайтах появились обсуждения выступления The Maneken в Краснодаре в 2016 году. Да, оно было и мы этого не скрывали. В этом ключе мне хотелось бы напомнить, наша группа была создана в 2007 году и в нее входили музыканты из России и Украины. Три года назад мы отказались полностью от гастрольной деятельности на территории РФ", – утверждает Евгений Филатов.

Кроме того, член жюри Нацотбора на "Евровидение 2019" прокомментировал то, что сейчас происходит вокруг конкурса.

Евгений Филатов Фото: instagram.com/themaneken

"Bang! Меня, как музыкального эксперта, пригласили выбрать участника от Украины в Нацотборе на конкурс Евровидение 2019. За последние дни я получил десятки звонков и писем с просьбой прокомментировать свой выбор, но, согласитесь, все уже сказано. В своей оценке, как и в честности голосования зрителей, я решительно уверен, а все, что происходит сейчас в контексте конкурса, прошу прощения за тавтологию мысли, но это — полная жопа", – пишет Филатов.

Ранее мы сообщали, что Украина отказалась от участия в "Евровидении 2019". Кроме того, организаторы конкурса уже прокомментировали решение НОТУ.

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