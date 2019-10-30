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Члены британского парламента написали письмо в поддержку Меган Маркл

Герцоги Саксесские продолжают борьбу с прессой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:38
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Конфликт, который возник между герцогами Саксесскими и британской прессой, получил продолжение. Отметим, что принц Гарри подал в суд на СМИ, на что получил неоднозначную реакцию общества. С одной стороны фанаты поддерживают монархов в борьбе против травли со стороны журналистов, а другие наоборот не одобряют судебный иск.

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид. Детали в видео:

Самой Меган Маркл оказали поддержку никто иные как представители британского парламента. 72 женщины-депутаты написали открытое письмо в поддержку бывшей актрисы.

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"Женщины-депутаты от всех политических партий отбросили в сторону все свои разногласия, чтобы выразить свою солидарность с герцогиней Сассекской. В некоторых случаях статьи и заголовки в СМИ были вторжением в вашу частную жизнь и пытались бросить на вас тень без причины. Женщины — члены парламента поддерживают вас. Нельзя допустить, чтобы это осталось безнаказанным", — написала в Twitter Холли Линч, возглавляющая Лейбористскую партию.

Накануне принц Гарри впервые прокомментировал слухи о вражде с братом.

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