Что будет с Евровидением-2020 в режиме карантина: 6 возможных сценариев
Перенос конкурса организаторы рассматривают в последнюю очередь
12 мая в Роттердаме (Нидерланды) должен стартовать международный песенный конкурс "Евровидение-2020". Все страны уже определились с участниками, а букмекеры – со своими фаворитами. Но планы может нарушить карантин, который ввели во многих странах мира из-за вспышки коронавируса. Организаторы пообещали 5-6 апреля определить судьбу "Евровидения" и, кроме того, назвали шесть возможных сценариев проведения конкурса в случае продления карантина.
Как сообщает Eurovisionworld, Европейский союз радиовещания на данный момент разработал шесть разных сценариев проведения конкурса. Но перенос "Евровидения-2020" организаторы рассматривают в последнюю очередь.
Никаких изменения. Евровидение-2020 состоится, как и было запланировано.
Без аудитории, на арене. На конкурсе будет либо ограниченное количество аудитории, либо вообще не будет зрителей.
Без аудитории, телестудия. Трансляция "Евровидения-2020" состоится в телестудии без аудитории.
Национальная трансляция. Каждая страна будет транслировать песню со своего места.
Перенос.
Отмена конкурса.
Смотрите, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020":
Напомним, что зрители конкурса предрекли украинской группе GO_A место в десятке фаворитов "Евровидения-2020".
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