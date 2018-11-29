"Что это? Кто это?": Ченнинг Татум прокомментировал роман с Джесси Джей

Актер прибылв Лондон со своим шоу Magic Mike Live

Джесси Джей и Ченнинг Татум. Фото: Getty

Слухи о романе американского актера Чениннга Татума и известной певицы Джесси Джей ходят уже давно. В сети Джесси даже начали сравнивать с бывшей супругой Татума – Дженной Дьюэн, на что певица была сильно обижена и написала пост с возмущениями в Instagram.

Знаменитости часто подогревали слухи о романе, но на этот раз журналисты Mirror решили выяснить у актера все о его романе напрямую. На презентации шоу Ченнинга Magic Mike Live в Лондоне они поинтересовались у Татума, как дела у Джесси, на что актер в достаточно грубой форме ответил: "Что это? Кто это?". Журналисты объяснили: "Ну Джесси Джей, вы знаете". Однако, Ченнинг был непреклонен и спросил снова: "Кто это?".

Ченнинг Татум Фото: Getty

В издании уточнили, что после этого вопроса Ченнинг насмешливо улыбнулся и подмигнул журналистам, после чего удалился для того, чтобы выйти на шоу.

Ранее Джесси Джей подогрела слухи о романе с Ченнингом Татумом.