Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Что известно о девушке, с которой "застукали" мужа Ани Лорак

Девушка публикует фото из клубов и часто путешествует в теплые края

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:37
Яна Беляева. Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526
Яна Беляева. Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526

Громкий скандал разгорелся вокруг певицы Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу, которого заметили в одном из киевских клубов в объятиях таинственной незнакомки. Ею оказалась молодая киевлянка по имени Яна Беляева. 

Известно, что девушка окончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас активно занимается бизнесом, а именно – продажей одежды и обуви в Instagram. На странице девушки в Facebook можно увидеть фото из многочисленных путешествий и ночных клубов.

Яна Беляева
Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526
Яна Беляева
Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526
Яна Беляева
Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526
Яна Беляева
Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526
Яна Беляева
Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526
Яна Беляева
Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526
Яна Беляева
Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526
Яна Беляева
Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526
Яна Беляева
Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526
Яна Беляева
Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526
1/10
 

Кроме этого, Яна часто посещает караоке-клуб Dali Park, который и принадлежит Мурату, где они и были замечены вместе.

Напомним, Ани Лорак в коротком топе показала комплекс любимых упражненийНа странице в Instagram Лорак опубликовала ролик, на котором выполняет определенный комплекс упражнений, который позволяет ей поддерживать себя в форме. Ранее Ани Лорак поделилась семейными фотографиями с мужем и дочерьюТакже Ани Лорак показала свою 7-летнию дочь Софию, подписав фото так: "Когда рядом надёжный помощник, всегда легко преодолевать трудности и двигаться вперёд".

Еще несколько материалов по теме:
Скандал: Гвинет Пэлтроу обвинили в интимной связи с мужем Бейонсе Цвет настроения – синий: Ани Лорак восхитила нарядом на фестивали в Баку Режиссера фильма "Стражи Галактики" уволили за старые "грехи"
скандал певица измена любовница Мурат Налчаджиоглу Ани Лорак
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров