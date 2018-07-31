Что известно о девушке, с которой "застукали" мужа Ани Лорак

Девушка публикует фото из клубов и часто путешествует в теплые края

Яна Беляева. Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526

Громкий скандал разгорелся вокруг певицы Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу, которого заметили в одном из киевских клубов в объятиях таинственной незнакомки. Ею оказалась молодая киевлянка по имени Яна Беляева.

Известно, что девушка окончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас активно занимается бизнесом, а именно – продажей одежды и обуви в Instagram. На странице девушки в Facebook можно увидеть фото из многочисленных путешествий и ночных клубов.

Яна Беляева Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526 Яна Беляева Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526 Яна Беляева Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526 Яна Беляева Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526 Яна Беляева Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526 Яна Беляева Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526 Яна Беляева Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526 Яна Беляева Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526 Яна Беляева Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526 Яна Беляева Фото: facebook.com/yana.belyaeva.526 1/10

Кроме этого, Яна часто посещает караоке-клуб Dali Park, который и принадлежит Мурату, где они и были замечены вместе.

Напомним, Ани Лорак в коротком топе показала комплекс любимых упражнений. На странице в Instagram Лорак опубликовала ролик, на котором выполняет определенный комплекс упражнений, который позволяет ей поддерживать себя в форме. Ранее Ани Лорак поделилась семейными фотографиями с мужем и дочерью. Также Ани Лорак показала свою 7-летнию дочь Софию, подписав фото так: "Когда рядом надёжный помощник, всегда легко преодолевать трудности и двигаться вперёд".