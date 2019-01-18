Что объединяет Олю Полякову, Машу Ефросинину и Алексея Суханова?

Знаменитости встретятся на площадке необычного проекта

Оля Полякова, Маша Ефросинина и Алексей Суханов Фото: телеканал "Украина"

Телеканал "Украина" готовится к премьере новейшего масштабного шоу "Дивовижні люди", участниками которого станут украинцы с уникальными способностями мозга. Уже стали известны имена троих из четырех судей нового проекта – это певица Оля Полякова, ведущая и почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине и ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов. Имя четвертого судьи организаторы пока держат в секрете.

По словам популярной певицы Оли Поляковой, подготовку к шоу она уже начала. "Ем орехи, развиваю мозг, прям чувствую, как умнею!" – улыбается певица.

В новом шоу "Дивовижні люди" эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

Оля Полякова Фото: телеканал "Украина"

"Работа в разных проектах, и правда, подарила мне много таких знакомств – некоторые мне стали учителями, кто-то – примером, кто-то – незримым толчком к развитию. Проект "Дивовижні Люди" – потрясающая возможность не только самой увидеть, но и показать стране потрясающих, необычных, очень специальных людей, без которых мир был бы не так интересен! Они однозначно подарят нам как восторг, так и удивление, как очарование, так и шок! Но ведь, самое главное – не оставят никого равнодушными! А это ли не самое интересное, что можно испытать при знакомстве с Человеком! Для меня большая честь быть экспертом такого масштабного проекта!", – комментирует Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина Фото: телеканал "Украина"

"В каждом из нас есть сила, способность или даже талант к чему-либо! – говорит Алексей Суханов. – Именно этим мы отличаемся от других, ведь увидеть, разглядеть и поддержать этот свой талант или способности, значит – состояться в жизни! Это определяет человека как личность, помогает идти вперёд, быть интересным не только для своих близких, но и для мира".

Алексей Суханов Фото: телеканал "Украина"

Масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Производством шоу по заказу канала "Украина" занимается компания Friends Production. Премьера запланирована на новый весенний телесезон и будет выходить в эфир телеканала раз в неделю.

Напомним, канал "Украина" готовит масштабное развлекательное шоу "Дивовижні люди".