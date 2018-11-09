Что постит в соцсетях "Мисс Интернешнл-2018": фото в белье и роскошных платьях

Стало известно, кто заполучил победу на конкурсе красоты

"Мисс Интернешнл-2018" Марием Кларет Веласко Гарсия. Фото: instagram.com/teammariemvelazco

Только что в столице Японии Токио завершился 58-й по счету конкурс красоты "Мисс Интернешнл-2018", победу в котором завоевала красавица из Венесуэлы Марием Кларет Веласко Гарсия.

Тем временем Сегодня.Lifestyle поинтересовался, а что же в своем Instagram постит обладательница заветной короны. Судя по фотографиям в фотоблоге Марием, она часто принимает участия в разноплановых фотосессиях. То красотка предстает в элегантных костюмах и роскошных платьях, то демонтирует стройное тело в пикантных бикини и нижнем белье.

"Мисс Интернешнл-2018" Марием Кларет Веласко Гарсия Фото: instagram.com/teammariemvelazco "Мисс Интернешнл-2018" Марием Кларет Веласко Гарсия Фото: instagram.com/teammariemvelazco "Мисс Интернешнл-2018" Марием Кларет Веласко Гарсия Фото: instagram.com/teammariemvelazco "Мисс Интернешнл-2018" Марием Кларет Веласко Гарсия Фото: instagram.com/teammariemvelazco "Мисс Интернешнл-2018" Марием Кларет Веласко Гарсия Фото: instagram.com/teammariemvelazco "Мисс Интернешнл-2018" Марием Кларет Веласко Гарсия Фото: instagram.com/teammariemvelazco "Мисс Интернешнл-2018" Марием Кларет Веласко Гарсия Фото: instagram.com/teammariemvelazco "Мисс Интернешнл-2018" Марием Кларет Веласко Гарсия Фото: instagram.com/teammariemvelazco "Мисс Интернешнл-2018" Марием Кларет Веласко Гарсия Фото: instagram.com/teammariemvelazco "Мисс Интернешнл-2018" Марием Кларет Веласко Гарсия Фото: instagram.com/teammariemvelazco 1/10

Отметим, что Марием победила на "Мисс Интернешнл-2018" в свой юбилей – 9 ноября красавице исполнилось 20 лет. Девушка стала "Мисс Венесуэла Интернэшнл-2017", таким образом выборов возможность представлять свою страну на "Мисс Интернешнл" в Токио. Марием стала одной из 24 финалисток на национальном конкурсе красоты своей страны, она получила награду в номинациях "Лучший стиль" и "Мисс фотогеничность" на финальном шоу "Мисс Венесуэла" в 2017 году.

Марием Кларет Веласко Гарсия рассказывала, что очень любит повесть Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", которую перечитывала три раза. Себя красавица описывает такими тремя словами: "благородная, настойчивая и счастливая". Также девушка поведала, что, когда еще находилась в утробе, мама ставила ей компакт-диски с Моцартом.