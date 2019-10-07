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Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

Муж и дочь Анастасии Заворотнюк вернулись к работе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. По данным СМИ, диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" – четвертая стадия рака мозга. Известно, что актриса пребывает в больнице под присмотром врачей, однако недавно в сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк умерла – но это не так. Пиар-директор звезды сделал заявление.

Смотрите также видео о том, какие несчастья преследовали Анастасию Заворотнюк:

В свою очередь, семья актрисы тоже обратилась к прессе и публике, попросив не спекулировать на теме болезни Анастасии Заворотнюк. Так, судя по заявлениям близкого окружения звезды, Анастасия Заворотнюк жива и проходит лечение.

Кроме того, многие говорят о том, что Заворотнюк идет на поправку. Об этом свидетельствует возвращение к работе ее супруга Петра Чернышова. Отметим, что ранее фигурист почти все время проводил в больнице рядом с актрисой. К тому же старшая дочь Заворотнюк Анна тоже приступила к работе. Девушка приняла участие в фотосессии и охотно делится снимками, на которых позирует с улыбкой на лице.

Семья Анастасии Заворотнюк
Семья Анастасии Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Ранее мы также писали, что "Дворецкий Константин" из сериала "Моя прекрасная няня" прокомментировал болезнь Анастасии Заворотнюк

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