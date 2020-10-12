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"Что с твоим лицом?": Мадонна озадачила поклонников внешним видом

Сегодня, 14:17

Что не так с новыми селфи певицы?

Певица Мадонна, которая недавно отметила 62-летие, решила сменить имидж. Артистка перекрасила волосы в светло-розовый цвет, который ей очень идет. Но поклонников певицы сметило кое-что другое.

На селфи, которые Мадонна разместила на своей странице в Instagram, можно заметить, что ее скулы выглядят не так, как раньше. Они значительно выделяются и кажутся очень большими.

Певица Мадонна
Певица Мадонна
Фото: instagram.com/madonna

Специальный ракурс, фильтр для сторис или пластика лица? Фанаты Мадонны разошлись во мнениях.

"Боже, как мне ее жаль. Посмотрите, что она сделала с лицом. Мадонна пытается бороться со старением", "Это правда? Или это просто фильтр Snapchat?", – пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мадонна стала режиссером и соавтором байопика о самой себе.

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