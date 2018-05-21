Что случилось с Кончитой Вурст: появились фото

Поклонники звезды пишут, что "Вурст умерла"

Кончита Вурст. Фото: instagram.com/conchitawurst

Австрийский певец Том Нойвирт, который в образе Кончиты Вурст победил в песенном конкурсе Евровидение, кардинально изменил имидж и стал более мужественным. Артист также признался, что больше не хочет носить платья и другие женские предметы одежды.

"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется сейчас, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", – ответил победитель Евровидения.

Кончита Вурст. Фото: instagram.com/conchitawurst Кончита Вурст. Фото: instagram.com/conchitawurst Кончита Вурст. Фото: instagram.com/conchitawurst Кончита Вурст. Фото: instagram.com/conchitawurst Кончита Вурст. Фото: instagram.com/conchitawurst Кончита Вурст. Фото: instagram.com/conchitawurst 1/6

Об очередном перевоплощении певца свидетельствуют и опубликованные им фотографии в Instagram.

Некоторые поклонники звезды под снимками в сети пишут, что Кончита Вурст для них "умерла навсегда".

Напомним, бородатая Кончита Вурст решила снова стать мужчиной.

Певец рассказал, что в этом году должен выйти его новый альбом, после чего с образом Кончиты будет покончено. По его словам, его мужское начало дает о себе знать в последнее время все более отчетливо, что вновь привело его к состоянию творческого поиска. Певец отметил, что все чаще сомневается в себе и выбранном им образе.

Нойвирт говорил с журналистами, уже будучи одетым как мужчина.

Напомним, в образе Кончиты Вурст Том Нойвирт выиграл песенный конкурс "Евровидение" в 2014 году в Копенгагене. Певец исполнил композицию Rise Like a Phoenix, направленную на поддержку людей нетрадиционной сексуальной ориентации.