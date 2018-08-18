Что случилось с победителем "Фабрики звезд" Алексеем Матиасом: появились фото

Сайт Сегодня.Lifestyle узнал о судьбе победителя "Фабрике звезд. Суперфинал"

Алексей Матиас. Фото: instagram.com/oleksiiofficial

В украинском шоу-бизнесе было немало талантливых исполнителей, однако не всем удалось надолго запомниться аудитории и удержать популярность. Не смотря на это, многие украинцы все еще помнят кучерявого участника "Фабрика звезд 3" Алексея Матиаса, которые прославился великолепным исполнением хитов Майкла Джексона в этом талант-шоу. Однако сейчас он полностью исчез из поля зрения.

Сайт Сегодня.Lifestyle решил узнать, чем сейчас живет парень и как сложилась его судьба.

Алексей Матиас. Фото: instagram.com/oleksiiofficial Алексей Матиас. Фото: instagram.com/oleksiiofficial Алексей Матиас. Фото: instagram.com/oleksiiofficial Алексей Матиас. Фото: instagram.com/oleksiiofficial Алексей Матиас. Фото: instagram.com/oleksiiofficial Алексей Матиас. Фото: instagram.com/oleksiiofficial 1/6

Путь к популярности

Настоящее имя исполнителя Алексей Саченок, а вот Матиас – это сценический псевдоним. Родился он 4 декабря 1988 года в Киеве. В 2011-м парень окончил Киевский национальный торгово-экономический университет. Вскоре после этого Алексей всерьез задумался над карьерой в творческой сфере и решает принять участие в проекте "Фабрика звезд 3", где занимает второе место. Интересно, что во время отборочных туров Константин Меладзе ни разу не усомнился в таланте и возможностях никому не известного Алексея Саченко. После этого он также принял участие в "Фабрике звезд. Суперфинал", где с успехом победил.

Провал на Евровидении

В 2010 году Матиас попытал удачу на отборе для Евровидения, где занял третье место, то есть так и не смог поехать на конкурс представлять Украину (поехала Alyosha с песней Sweet People и заняла 10-е место). Хотя покрасоваться на Евровидении ему все же удалось – в 2012 и 2013 году он объявлял баллы от украинских зрителей.

Эмиграция в США

В 2014-м пресса написала о том, что Матиас переехал жить в Лос-Анджелес, США. Однако это решение артиста сложно назвать успешным. Нам удалось найти аккаунты Алексей в соцсетях. Последняя запись на его Facebook-странице сделана 28 декабря 2016 года. Певец разместил снимки, сделанные во время фотосессии для модного журнала. А вот в Twitter артист не появлялся еще дольше. Последние действия замечены в 2015 году, он разместил ссылку на видеоролик Майкла Джексона, запись сейчас недоступна из-за многочисленных нарушений авторского права. В ленте новостей также можно увидеть ссылки на видео уже самого Алексея Матиаса – он снял кавер-версию хитов группы Hurts (Wonderful life) и Скрябина (Спи собі сама). На You Tube ролики набрали сравнительно мало просмотров – пять и 11 тысяч соответственно.

Чаще всего артист появляется в Instagram. Последние фото были опубликованы им пару дней назад из Калифорнии. На снимках, которые не набирают больше 200 "лайков", изображены местные пейзажи, а также сам Алексей во время отдыха в парке.

Интересно, что у артиста есть своей личный сайт, но информации там очень мало. Размещены ссылки на соцсети и одна мелодия под названием The soul (есть еще одна, можно послушать здесь). Найти информацию о каких-то концертах артиста, записях альбомов или клипах нам не удалось, то есть можно предположить, что певческая карьера Алексея Матиаса окончена или практически никак не развивается.

Напомним, талант-шоу: как "кидают" участников.