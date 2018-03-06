Что смотреть в марте: главные сериалы

Сегодня, 15:30

Экшен-драма "Клятва" расскажет о мире преступных сообществ, в которые почти невозможно попасть 

Кадр из сериала &quot;Безжалостное солнце&quot;
Кадр из сериала "Безжалостное солнце"

Зрителя ждут фантастические русалки, опасная экспедиция во льдах, дедушка Супермена с Криптона, жесткий полицейский Шон Бин и сага об итальянской мафии.

"Клятва". О копах и преступниках

Экшен-драма "Клятва" расскажет о мире преступных сообществ, в которые почти невозможно попасть — только избранные могут это сделать. Но однажды туда вступив, выйти оттуда можно только... в могилу. В главной роли — Шон Бин ("Игра престолов"), сыгравший жестокого полицейского, попавшего за решетку. Создателем сериала выступит Джо Хелпин ("Гавайи 5.0"), работавший в полиции в течение 17 лет, из которых 12 — под прикрытием.

"Стартап". О семье и работе

Сериал рассказывает историю реального радиожурналиста Алекса Шумена — мужа и отца двоих детей, который решает бросить работу и основать свою собственную компанию. Главного героя играет Зак Брафф, известный по роли Джей Ди в культовом сериале Scrubs (у нас — "Клиника"). Именно в этом заключается главная привлекательность "Стартапа" для неамериканского зрителя. Проект обещает множество шуток на грани фола.

"Безжалостное солнце". О конце света

Апокалиптический британский драматический телесериал с Агнесс Дин (популярная английская модель и певица) и Джимом Стерджессом ("Геошторм") в главных ролях. Режиссером выступил Брайан Кирк ("Мой мальчик Джек"). Сериал рассказывает о совершенно разных по духу и взглядам детективах полиции — Хиксе и Ренко, которые, несмотря на все разногласия, пытаются поддерживать порядок в Лондоне в условиях надвигающегося Апокалипсиса. Сериал обещает множество жестких сцен, полных насилия.

"Доверие". О мафии и выкупе

В основе сюжета — реальные события, связанные с похищением в 1973 году в Риме Джона Пола Гетти, наследника нефтяной компании. Когда итальянская мафия потребовала за него беспрецедентно большой выкуп, отец мальчика был в наркотическом угаре, а дед заявил, что не даст ни цента.

"Криптон". О деде супермена

В сериале показаны события, происходящие на родной планете Супермена за два поколения до ее гибели. В центре сюжета — дед героя Сег-Эл (Камерон Каффе), изо всех сил пытающийся вернуть честь семьи и уберечь родную планету от хаоса и разрушения. Помогать Сег-Элу будет его жуликоватый родственник.

"Террор". О льдах и приключениях

В основе фантастического сюжета — реальная история погибшей полярной экспедиции английского исследователя Джона Франклина 1845—1848 годов, разбавленная художественным вымыслом автора знаменитого романа "Террор" Дэна Симмонса.

"Сирена". О девушках из воды

Городок Бристоль-Коув известен легендами о некогда водившихся в здешних водах русалках. Однажды морской биолог Бен встречает загадочную девушку и через какое-то время начинает понимать, что она не совсем обычная...

Также мы сделали подборку сериалов, которые стоит посмотреть обязательно в 2018 году.
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Автор:

Сергей Романов

Источник:

"Сегодня"

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