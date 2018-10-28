Что-то скрывает? Меган Маркл заподозрили в том, что она беременна не впервые

В сети нашли архивное фото, на котором герцогиня Сассекская позирует с округлившимся животиком

Меган Маркл. Фото: AFP

Супруга принца Гарри Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых персон в мире. За каждым ее шагом следят сотни тысяч поклонников и СМИ.

Любой промах герцогини Сассекской сразу же обсуждают в сети. Как, например, ценник на ее платье, который забыли снять перед выходом в свет. Совсем недавно стало известно о беременности Маркл. Этой новости обрадовалось не только королевское семейство, но и тысячи поклонников пары Меган и Гарри по всему миру.

Однако, нашлись и те, кто не поверил герцогине в то, что она ждет именно первенца. В сети появились фото, на которых Маркл изображена в разных образах, но одно объединяет эти снимки – на всех них якобы виден животик Меган, из чего пользователи сети сделали вывод, что она уже была беременна и скрывает первого ребенка.

Фото: скриншот Twitter

В комментариях к этой публикации пользователи сети разделились на два лагеря: одни уверяют, что Меган никогда не была беременна, другие "зуб дают" – Маркл явно скрывает, что у нее есть ребенок.

"Остыньте, ребята. Что за бред пришел вам в голову?", "Эти фото выглядят намного правдоподобнее того, что она пытается делать сейчас", "Вы, ребята, безумцы. Она беременна. На то, как выглядит беременный живот влияет еда, одежда, упражнения".

Комментарии сети Фото: скриншот Twitter

Тем не менее, некоторым пользователям удалось найти фото, где Меган позирует в черном платье, создающем эффект беременного животика.

"Точно была беременна до этого, вот фото":

Комментарии сети Фото: скриншот Twitter

Меган Маркл Фото: скриншот Twitter

Пусть некоторые думают, что Меган Маркл действительно что-то скрывает от всего мира вероятнее всего, это лишь догадки, ведь стать членом королевской семьи и завоевать доверие британских монархов не так то и просто.

Напомним, мальчик, сделавший необычный подарок для Меган Маркл, стал очень популярным в сети.