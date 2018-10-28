Что-то скрывает? Меган Маркл заподозрили в том, что она беременна не впервые
В сети нашли архивное фото, на котором герцогиня Сассекская позирует с округлившимся животиком
Супруга принца Гарри Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых персон в мире. За каждым ее шагом следят сотни тысяч поклонников и СМИ.
Любой промах герцогини Сассекской сразу же обсуждают в сети. Как, например, ценник на ее платье, который забыли снять перед выходом в свет. Совсем недавно стало известно о беременности Маркл. Этой новости обрадовалось не только королевское семейство, но и тысячи поклонников пары Меган и Гарри по всему миру.
Однако, нашлись и те, кто не поверил герцогине в то, что она ждет именно первенца. В сети появились фото, на которых Маркл изображена в разных образах, но одно объединяет эти снимки – на всех них якобы виден животик Меган, из чего пользователи сети сделали вывод, что она уже была беременна и скрывает первого ребенка.
В комментариях к этой публикации пользователи сети разделились на два лагеря: одни уверяют, что Меган никогда не была беременна, другие "зуб дают" – Маркл явно скрывает, что у нее есть ребенок.
"Остыньте, ребята. Что за бред пришел вам в голову?", "Эти фото выглядят намного правдоподобнее того, что она пытается делать сейчас", "Вы, ребята, безумцы. Она беременна. На то, как выглядит беременный живот влияет еда, одежда, упражнения".
Тем не менее, некоторым пользователям удалось найти фото, где Меган позирует в черном платье, создающем эффект беременного животика.
"Точно была беременна до этого, вот фото":
Пусть некоторые думают, что Меган Маркл действительно что-то скрывает от всего мира вероятнее всего, это лишь догадки, ведь стать членом королевской семьи и завоевать доверие британских монархов не так то и просто.
Напомним, мальчик, сделавший необычный подарок для Меган Маркл, стал очень популярным в сети.