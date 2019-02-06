Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что в райдере у знаменитого тенора Пласидо Доминго

Артист выступит в Киеве 13 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
Пласидо Доминго Фото: пресс-служба
Пласидо Доминго
Фото: пресс-служба

Украинские ценители классической музыки в нетерпении. Впервые в Киев приезжает великий тенор современности Пласидо Доминго. Мэтр выступит во Дворце Украина 13 февраля. Для него уже забронирован Президентский люкс в пятизвездочном отеле столицы и три лимузина для передвижения по городу.

Бытовой райдер Пласидо Доминго относительно скромный. В то время как другие звезды требуют полотенца от Versace и шампанское Кристалл, легендарный тенор выставляет весьма умеренные требования. Главное условие — наличие фортепиано или электронных клавишных в номере и гримерке.

Пласидо Доминго Фото: пресс-служба

Перед визитом в Киев певец попросил сделать цветочное декорирование сцены, а по периметру — поставить несколько зеленых растений. В гримерной комнате Доминго тоже хочет видеть цветочные композиции. 
Посуда в гримерке и на площадке должна быть обязательно из фарфора. А что? Артист, попавший в Книгу рекордов Гиннеса по продолжительности аплодисментов, имеет право трапезничать не из пластиковых тарелок.

В качестве перекуса во время концерта тенор предпочитает фрукты, сэндвичи и печенье. Заметьте, никаких лобстеров, трюфелей и черной икры. Как для короля оперной эстрады требования Доминго более чем умеренные. Молодым звездам стоит поучиться скромности у великого Пласидо.

Ранее мы сообщали, что в райдере у знаменитого британского певца Стинга. Кроме этого, особенностями своего райдера поделились Леся Никитюк и Руслана.

Самые странные райдеры звезд – смотрите видео:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Райдеры звезды: Время и Стекло требуют творог и лосось, а Hurts — розы Леди Гага, Карди Би и Дрейк: объявлен полный список номинантов на "Грэмми 2019" Звезды мирового балета покажут в Киеве "Раймонду" с норвежским акцентом
артист райдер тенор Пласидо Доминго
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Популярные статьи

Вчера, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Вчера, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Вчера, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

4 февраляАфиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

4 февраляПсихология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

4 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляШоу-бизнес

Собчак впервые прокомментировала скандал с мужем: Максим навсегда останется родным человеком

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему
Жена лучшего бомбардира Италии: от нее сложно отвести взгляд
Жена лучшего бомбардира Италии: от нее сложно отвести взгляд
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой