"Чудо-женщина 1984": в сети появился первый трейлер супергеройского фильма

В главной роли зрители увидят Галь Гадот

Галь Гадот в роли Чудо-женщины Фото: instagram.com/wonderwomanfilm

На днях в сети появился тизер второй части "Чудо-женщины", режиссером которой стала Пэтти Дженкинс, композитором – Ханс Циммер. А теперь зрители могут посмотреть первый трейлер фильма, а также яркие постеры супергеройского экшена "Чудо-женщина 1984". В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль, Кристен Виг.

Зрителей приветствуют в 1980-х годах с новым масштабным экранным приключением Чудо-женщины. Теперь ей придется иметь дело с новыми противниками: Максом, Лордом и Гепардой. "Чудо-женщина 1984" – следующий фильм Warner Bros. Pictures с киновселенной DC. Галь Гадот исполнила главную роль в фильме. Также в картине снимаются Крис Пайн в роли Стива Тревора, Кристен Уиг в роли Гепарды, Педро Паскаль – Макс Лорд, Робин Райт в роли Антиопы и Конни Нильсен в роли Ипполиты. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 4 июня 2020 года.

"Чудо-женщина 1984" – трейлер:

Отметим, премьера второй части "Чудо-женщины" должна была состояться 1 ноября 2019 года. Однако Warner Bros. и актриса Галь Гадот официально сообщили, что премьера фэнтези перенесена июнь 2020 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.