Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Чудо-женщина 1984": в сети появился первый трейлер супергеройского фильма

В главной роли зрители увидят Галь Гадот

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
Галь Гадот в роли Чудо-женщины
Галь Гадот в роли Чудо-женщины
Фото: instagram.com/wonderwomanfilm

На днях в сети появился тизер второй части "Чудо-женщины", режиссером которой стала Пэтти Дженкинс, композитором – Ханс Циммер. А теперь зрители могут посмотреть первый трейлер фильма, а также яркие постеры супергеройского экшена "Чудо-женщина 1984". В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль, Кристен Виг.

Зрителей приветствуют в 1980-х годах с новым масштабным экранным приключением Чудо-женщины. Теперь ей придется иметь дело с новыми противниками: Максом, Лордом и Гепардой. "Чудо-женщина 1984" – следующий фильм Warner Bros. Pictures с киновселенной DC. Галь Гадот исполнила главную роль в фильме. Также в картине снимаются Крис Пайн в роли Стива Тревора, Кристен Уиг в роли Гепарды, Педро Паскаль – Макс Лорд, Робин Райт в роли Антиопы и Конни Нильсен в роли Ипполиты. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 4 июня 2020 года.

"Чудо-женщина 1984" – трейлер:

Отметим, премьера второй части "Чудо-женщины" должна была состояться 1 ноября 2019 года. Однако Warner Bros. и актриса Галь Гадот официально сообщили, что премьера фэнтези перенесена июнь 2020 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Об украинской группе "ДахаБраха" снимают полнометражный документальный фильм: о чем история "Мулан" от Disney: опубликованы трейлер и постер нового фильма "Не время умирать": вышел полноценный трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде Появился крутой трейлер драмы "Просто помиловать" со звездой "Черной пантеры"
трейлер Чудо-женщина Галь Гадот
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 17:49Fun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

Сегодня, 14:31Шоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

Сегодня, 14:07Travel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

Сегодня, 12:52Fun

9 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Сегодня, 09:05Техно

Android лишится главного преимущества перед iPhone

Сегодня, 09:01Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Вчера, 10:51Fun

8 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 09:24Шоу-бизнес

Dan Balan рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам

Вчера, 09:05Fun

Помогла вызвать скорую: собака спасла жизнь 36-летней хозяйке

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака

7 декабряШоу-бизнес

Названы самые кассовые фильмы 2019 года: ТОП-10

7 декабряFun

Студентка разделась верхом на лошади ради спасения наездников: фото

7 декабряFun

7 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

7 декабряТехно

Сделано не в Китае: ТОП-7 лучших смартфонов 2019 года

7 декабряEvents

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

7 декабряFun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
7 случаев, когда лучше промолчать
7 случаев, когда лучше промолчать
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Моложе внука: Шуфутинский встречается с 22-летней девушкой
Моложе внука: Шуфутинский встречается с 22-летней девушкой
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье