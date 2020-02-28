"Чуть не умерла": Лера Кудрявцева о трех попытках ЭКО и наркотиках

Российская ведущая долгое время не могла родить ребенка

Российская звезда телевидения Лера Кудрявцева, которая шокировала поклонников своей историей о силиконовой груди, снова сделала неожиданное признание о сложном периоде в своей жизни.

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В 2018 году звезда родила своему второму супругу Игорю Макарову дочку, которую назвали Марией. Поклонники были уверены, что Лера воспользовалась услугами суррогатной матери, ведь беременной ее никто не видел. Но Кудрявцева опровергла все слухи и призналась, что трижды прибегала к ЭКО-процедуре.

"Это была не первая, конечно, попытка. Да, я делала ЭКО, безусловно. Много лет не получалось зачать естественным способом. Я не скрываю, но и не планировала рассказывать. Наверное, с третьей попытки получилось", – рассказала ведущая в программе "Алена, блин!" на YouTube-канале.

Лера Кудрявцева показала натуральную грудь после операции:

По словам ведущей, ее не волнуют домыслы людей, а беременность она свою тщательно скрывала. Поэтому старалась не появляться на публике с округлившимся животом: "Мне плевать, что люди думают. В моем возрасте выносить было очень тяжело. Я просто остерегалась, что не дай Бог кто-нибудь узнает. Я верю в приметы, сглазы, тем более, когда ты ждешь вымоленного человека. Я боялась. Конечно, ходила куда-то, но не светилась, не фотографировалась. Я прошла такой жестокий путь до появления Маши, но я готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Это была очень тяжелая история. Я к этому шла не один год, поскольку в 47 лет есть какие-то физиологические моменты, которые действительно сложно преодолеть".

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Также Лера в интервью призналась о темных моментам в ее биографии – употреблении запрещенных веществ. Ведущая едва не умерла от психологических проблем, которые возникли из-за наркотиков. Теперь звезда даже не употребляет наркотики.

"Один раз я чуть не умерла, то есть у меня прям душа уходила. Что-то случилось с моей нервной системой, и я стала часто вызывать скорую. Я тогда еще не знала, что это были панические атаки. Я на фоне этого сама себя запугала и теперь не пью", – добавила Лера.

До этого Лера Кудрявцева показала натуральную грудь после операции.

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