Чувственный, но сильный: Крис Хемсворт в стильных образах снялся для нового номера GQ

Актер позировал в повседневных, но стильных образах

Крис Хемсворт. Фото: GQ Крис Хемсворт. Фото: GQ Крис Хемсворт. Фото: GQ Крис Хемсворт. Фото: GQ Крис Хемсворт. Фото: GQ Крис Хемсворт. Фото: GQ Крис Хемсворт. Фото: GQ Крис Хемсворт. Фото: GQ 1/8

Известный актер Крис Хемсворт, который недавно заявил, что уходит из кино, снялся в фотосете для нового, сентябрьского выпуска GQ. Кроме того, в преддверии премьеры своего нового фильма "Тяжелые времена в отеле "Эль рояль" прокомментировав его сходство с фильмами Квентина Тарантино.

"В нем есть какая-то энергия Тарантино. Это триллер, драма, но в то же время там есть и какие-то юмористические моменты – пусть и в сумасшедшем стиле. Мне, как зрителю, просто хочется, чтобы меня удивляли. Я по-настоящему боюсь, что мне станет скучно", – говорит Крис.

Напомним, новый фильм - новый проект Дрю Годдарда, который перевернул жанр хоррора с помощью "Хижины в лесу" и был номинирован на "Оскар" за сценарий "Марсианина". Это его и сценарная, и режиссерская работа. Журнал Empire выложил первое эксклюзивное фото из нового триллера "Тяжелые времена в отеле "Эль Рояль". И больно Крис похож на снимке на Иисуса.