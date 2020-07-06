"Чужая семья – дебри", – TAYANNA о романе ее экс-бойфренда с Ани Лорак

Певица также рассказала, общается ли Егор с сыном

В 2014 году украинская певица TAYANNA рассталась с Егором Глебом. Вместе они были три года, у них также есть общий сын Даниэль. В настоящее время 27-летний саунд-продюсер живет в России и встречается с другой певицей – Ани Лорак.

TAYANNA откровенно рассказала, как она отреагировала на новость о новом романе ее бывшего бойфренда, и как складываются отношения Даниэля с отцом.

"Было столько грязи и интриг: "Вот, он встречается с ней, она успешнее. Он нашел такую же певицу, как и ты. Но она известная, потому и ушел к ней". Я понимаю, что людям надо давать хлеба и зрелищ и они будут счастливы, им больше ничего не нужно", – прокомментировала TAYANNA ситуацию Кате Осадчей.

Певица TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Исполнительница утверждает, что не запрещает отцу видеться с ребенком. Более того, мужчина приглашал сына в Россию, чтобы познакомить его с новой девушкой.

Ани Лорак и Егор Глеб Фото: instagram.com/anilorak

"Он общается с сыном, сын ему звонит, конечно редко, потому что он от него отвык. Я его отпускала, но он не очень горел желанием лететь куда-то с отцом. Он даже мне сам говорил: "Мама, я с папой вижусь очень редко, он мне не папа, он просто меня сделал. Я хочу тебя беречь, я хочу быть с тобой, потому что если я уеду, ты останешься одна. Кто тебя будет охранять?", – вспоминает звездная мама.

В одном из интервью TAYANNA однажды призналась, что в отношениях с Егором она столкнулась с домашним насилием. На вопрос, не думала ли она обезопасить Ани Лорак, артистка ответила так:

"Если бы она мне позвонила и спросила – я бы ей сказала. Но чужая семья – дебри. Пусть они себе живут и разбираются как хотят. Возможно, такого там не будет, как было у нас, потому что каждые отношения разные. Возможно, он уже перерос, переоценил и переосознал свою жизнь".

Подробнее о романе Ани Лорак и бывшего TAYANNA смотрите в сюжете:

А не так давно мы писали, что TAYANNA показала 6-летнего сына от возлюбленного Ани Лорак.

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