Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Чужая семья – дебри", – TAYANNA о романе ее экс-бойфренда с Ани Лорак

Сегодня, 14:33

Певица также рассказала, общается ли Егор с сыном

В 2014 году украинская певица TAYANNA рассталась с Егором Глебом. Вместе они были три года, у них также есть общий сын Даниэль. В настоящее время 27-летний саунд-продюсер живет в России и встречается с другой певицей – Ани Лорак.

TAYANNA откровенно рассказала, как она отреагировала на новость о новом романе ее бывшего бойфренда, и как складываются отношения Даниэля с отцом.

"Было столько грязи и интриг: "Вот, он встречается с ней, она успешнее. Он нашел такую же певицу, как и ты. Но она известная, потому и ушел к ней". Я понимаю, что людям надо давать хлеба и зрелищ и они будут счастливы, им больше ничего не нужно", – прокомментировала TAYANNA ситуацию Кате Осадчей.

Певица TAYANNA
Певица TAYANNA
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Исполнительница утверждает, что не запрещает отцу видеться с ребенком. Более того, мужчина приглашал сына в Россию, чтобы познакомить его с новой девушкой.

Ани Лорак и Егор Глеб
Ани Лорак и Егор Глеб
Фото: instagram.com/anilorak

"Он общается с сыном, сын ему звонит, конечно редко, потому что он от него отвык. Я его отпускала, но он не очень горел желанием лететь куда-то с отцом. Он даже мне сам говорил: "Мама, я с папой вижусь очень редко, он мне не папа, он просто меня сделал. Я хочу тебя беречь, я хочу быть с тобой, потому что если я уеду, ты останешься одна. Кто тебя будет охранять?", – вспоминает звездная мама.

Читайте также:
"Новый бывший": TAYANNA рассказала правду о муже, с которым встречается Ани Лорак

В одном из интервью TAYANNA однажды призналась, что в отношениях с Егором она столкнулась с домашним насилием. На вопрос, не думала ли она обезопасить Ани Лорак, артистка ответила так:

"Если бы она мне позвонила и спросила – я бы ей сказала. Но чужая семья – дебри. Пусть они себе живут и разбираются как хотят. Возможно, такого там не будет, как было у нас, потому что каждые отношения разные. Возможно, он уже перерос, переоценил и переосознал свою жизнь".

Подробнее о романе Ани Лорак и бывшего TAYANNA смотрите в сюжете:

А не так давно мы писали, что TAYANNA показала 6-летнего сына от возлюбленного Ани Лорак.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Никак не нарадуюсь": жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера
шоу-бизнес отношения Ани Лорак Tayanna Егор Глеб
Реклама

Новости партнеров

Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про кохання
Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про кохання
Біда трапилася з обличчям Анни Семенович, зірку не впізнати
Біда трапилася з обличчям Анни Семенович, зірку не впізнати

Популярные статьи

Сегодня, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Сегодня, 10:58Fun

Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото

Сегодня, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Сегодня, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

Вчера, 17:13Events

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

Вчера, 15:53Food

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:27Техно

На Юпитере обнаружен аномального размера объект: фото

Вчера, 13:10Food

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:15Events

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

4 июляFun

4 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 июляШоу-бизнес

Певица Камалия ежемесячно тратит тысячи долларов на свое хобби

3 июляEvents

Календарь затмений-2020: даты и влияние

Новости партнеров

Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
У мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів»
У мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів»
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять