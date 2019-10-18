Чужое фото, хамство в аэропорту и конфликт с Лазаревым: ТОП-4 громких скандалов с участием LOBODA

Подборка конфликтных ситуаций, которые произошли с певицей за последний год

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Одной из самых скандальных украинских певиц Светлане Лободе сегодня, 18 октября, исполняется 37 лет. За последние годы популярность артистки значительно выросла, как и ее гонорары за выступления. Вокруг персоны LOBODA постоянно ходят разные слухи, а многие поклонники считают, что певица заболела звездной болезнью. Сама же Светлана не считает себя пафосной или скандальной артисткой.

Смотрите видео, сколько LOBODA берет за свое выступление:

Но за последний год ей все-таки удалось угодить в парочку неприятных ситуаций, которые обсуждают до сих пор. Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-4 самых громких скандалов с участием LOBODA.

"Украла" фото у модели

Совсем недавно певица оконфузилась публикацией в своем Instagram откровенного фото, которое оказалось чужим. На снимке была запечатлена полностью обнаженная девушка в стойке на голове. Кадр был сделан на пирсе. Однако откровенное фото не только стало хитом в сети, набрав свыше 200 тысяч лайков за час, но и вызвало споры среди подписчиков Светланы Лободы.

"Принять позу. В Нижнем Новгороде я встану на сцене", – написала артистка.

В комментариях подписчики спрашивали Светлану, кто позирует на фото, однако певица решила оставить их без внимания. Несмотря на сходство девушки, которая позирует на фото, со Светланой Лободой, многие посчитали, что это не певица. И оказались правы. Активные юзеры нашли данный снимок в другом Instagram-аккаунте, и он был опубликован 26 мая.

Через некоторое время нашлась обладательница украденной фотографии, которая разоблачила Свету на своей странице в социальной сети.

"Знаменитость притворяется мной! Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадёт мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем ты это делаешь, Светлана Лобода? В добавок ко всему, фотография была отретуширована, чтобы фигура выглядела стройнее. И вместо того, чтобы признать, что она сделала... Она удаляет комментарии, которые упоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже. Работы художника должны быть защищены", – написала в посте Nude Yoga Girl.

Девушка также добавила, что Светлана Лобода удаляет ее комментарии и блокирует всех, кто пишет о том, что на фото – Nude Yoga Girl.

Лобода украла чужое фото / Скриншот instagram.com/stories/nude_yogagirl/

Сама Лобода так и не признала свою вину. В stories артистка опубликовала скриншот поста Nude Yoga Girl и добавила подпись, мол, не утверждала, что на фото именно она.

Лобода украла чужое фото / Скриншот instagram.com/stories/lobodaofficial/

Ссора с Сергеем Лазаревым за кулисами "Муз-ТВ"

7 июня этого года за кулисами престижной российской премии "Муз-ТВ" у певицы возник конфликт с ее коллегой – Сергеем Лазаревым. Якобы певец неприлично высказался в адрес Светланы и даже оскорбил ее, потому что Светлана исполнила на сцене шесть песен, в то время как Сергей не смог спеть один свой хит по техническим причинам.

Долгое время певица не комментировала ссору с артистом, но позже в интервью с Ксенией Собчак Светлана призналась, что отписалась в Instagram от Сергея Лазарева и теперь ждет от него извинений, ведь считает, что он неправ.

"Я отписалась от него. Я перестала интересоваться его жизнью, потому что подумала, что он должен передо мной извиниться. Когда он извинится, мы снова будем общаться. В силу того, что я — женщина, а он мужчина, там было много моментов. Спровоцировало его то, что у Сережи не получался номер, что он долго ждал, что мы все были очень уставшие… А у нас он получился", – рассказала певица.

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Также LOBODA предполагает, что Лазарев осознает свой поступок и жалеет об этом: "Я уважаю этого человека, он неплохой парень. Я думаю, что в этот день у него просто что-то не сложилось, он чуть-чуть потерялся. Я думаю, что он жалеет об этом. Это было некрасиво".

Хамство в аэропорту "Шереметьево"

Пожалуй, одним из самых резонансных скандалов стала ситуация, которая произошла с украинской певицей в российском аэропорту "Шереметьево". Дело в том, что Светлана осталась недовольна качеством обслуживания в VIP-зале и обрушилась с нецензурной лексикой на сотрудников аэропорта

На видео, которое опубликовали в сети, можно четко услышать голос Светланы: "Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе". Она также добавила, что, к примеру, если она дает концерт, то делает это как в последний раз, выкладываясь на все 100%.

По словам очевидца, артистку должны были забрать у паспортного контроля, когда она прилетела в "Шереметьево", однако Лободе пришлось идти пешком до VIP-зала. Из-за этого произошла размолвка, в ходе которой певица пообещала привлечь знакомых разобраться в ситуации и ушла вместе со своим охранником.

Но на этом история не закончилась. Спустя время администрация аэропорта "Шереметьево" прокомментировала ситуацию и отметила, что в случае Лободы все правила встречи VIP-пассажиров были соблюдены.

"У пассажирки Лободы С. при прилете было заказано VIP-обслуживание на троих человек, включая ребенка и сопровождающее лицо. Когда она прилетела, ее встретил агент и предложил разместиться в электромобиле для поездки к кабинам паспортного контроля. Лобода отказалась, мотивируя свой отказ необходимостью дождаться няню, которая прибыла в салоне эконом-класса", – сказано в заявлении в аэропорта "Шереметьево".

Также администрация "Шерементьево" отметила, что поведение Светланы Лободы можно расценивать как нарушение законодательства РФ в части "нарушения общественного порядка путем выражения явного неуважения к обществу, сопровождающегося нецензурной бранью в общественных местах".

Организаторы европейского тура подали в суд на LOBODA

Этой весной певицу снова уличили в хамстве и несоблюдении указанных правил. Организаторы европейского тура Berin Iglesias Art подали даже в суд на LOBODA и потребовали возмещения материального ущерба. Дело в том, что по их заявлению, Светлана Лобода и ее директор Нателла Крапивина систематически нарушали концертное расписание, из-за чего организаторам тура пришлось переплачивать за аренду залов, а также авто, на которых передвигалась певица.

Заявители обратились в немецкий суд города Дюссельдорф с требованием взыскать с Лободы несколько десятков тысяч евро за причинение финансового и профессионального вреда.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина Фото: Instagram.com

"По расписанию, например, Лобода должна была выехать из отеля на площадку в 11 часов, а в реальности получалось только к 14. Концерты были задержаны на час и больше, а когда мы говорили о зрителях, которые ожидают выступление, слышали только равнодушное: "Ничего, подождут". Разумеется, мы отдавали дополнительные деньги подрядчикам", – поделились организаторы тура.

Позже ситуацию со своей стороны пояснила ее директор. Нателла Крапивина заявила, что как раз организаторы не соблюли все условия контракта и не предоставили качественное концертное оборудование, поэтому было принято решение не выступать из-за уважения к фанатам.

"Для нас главное – качество. Мы не можем позволить человеку, который заплатил деньги за концерт, слушать некачественную музыку", – заявила Крапивина в одном из интервью.

Недавно украинская певица LOBODA призналась, что не может говорить о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, но намекнула на то, что сейчас влюблена.

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