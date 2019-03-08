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Цибульская покажет сына, а Бабкин представит клип – чем удивят нас звезды весной

Знаменитости готовят много сюрпризов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:28
Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская
Фото: instagram.com/cybulskaya

Весной лучше видны звезды! И не только небесные, но и земные! Это пора красоты, обновления и творческого вдохновения. И некоторые артисты уже в предвкушении новых клипов, новых путешествий и даже ... нового рта!

 В этом году солист группы "ВВ" Олег Скрипка впервые отправится на гастроли по городам Украины в компании целого оркестра. А вот сегодня, 8 марта, Олег поет в Лондоне, поздравляю британок с праздником.

Пока Скрипка покоряет сердце британок – его коллега Александр Пономарев поздравляет с весной украинок: "Название тура – "Невероятная". Вот он такой и будет", – говорит Александр.

Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Наполеоновские планы на весну и в хрупкой певицы Alyosha. Она успевает и по стране гастролировать, и альбом писать, и за сыновьями с мужем присматривать. Но больше всего певица ждет мая – когда она наконец снимет ненавистные брекеты, с которыми мучается уже целый год.

Певец Сергей Бабкин с нетерпением ждет съемок нового клипа на песню "Моє кохання": "Сценарий очень прост. Это будет сниматься на улице. Я пока не хочу открывать все секреты. Ну будет круто, минималистично. Буду я один, будут еще животные. И все", – признается Сергей.

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: instagram.com/babkin_official

Новым клипом живет и певица Света Тарабарова. Видео снимали в течение 27-ми часов! Впервые Светлану на площадке поддерживал маленький помощник – почти шестимесячный сынок Иван: "Каждые три часа я должна кормить и он смотрел на всех людей, смотрел, всем улыбался, а не капризничал. Нам повезло, что мы снимали в гостинице, поэтому у него был свой номер. И он там отдыхал и ждал маму".

Оля Цибульская, в отличие от Тарабаровой сына Нестора на съемки не берет, а наоборот – прячет от публики. Но этой весной Оля впервые решится на серьезный шаг: "Я наконец покажу вам своего сына Нестора. Я ждала этого момента четыре года, и мы очень долго к нему готовились. Теперь он очень взрослый мальчик, красивый. И совсем скоро вы нас увидите на обложке глянца". 

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Весной у звезд голова забита не только работой, но и отдыхом. Певица Злата Огневич уже отправилась в Берлин. И с самолета сразу попала на красную дорожку. Певицу пригласили на презентацию мюзикла, к которому она написала вступительную часть. Девушка впервые в Берлине. 

Первую неделя весны Камалия должна была провести с семьей на родине мужа, в Пакистане. Но путешествие не удалось: "Началась война между Пакистаном и Индией, поэтому мы не полетели. И вот такая вот ситуация, конечно очень нехорошая", – комментирует Камалия. После 8 марта Камалия планирует выступить в Монако перед самим князем Альбером Вторым! Но сердце звезды разрывается между работой и семьей: "Я решаю, что делать – лететь на несколько дней с мужем и детьми в Лондон, либо отпускать мужа и детей, а самой сидеть здесь готовиться".

Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Киев также неплохой вариант и для отдыха, и для жизни! Любимец Лаймы Вайкуле – певец Маркус Рива всерьез задумался о переезде из Риги в Киев: "Мне приятно выступать в Киеве. Я себя чувствую как дома, мне приятно приезжать. Снимаюсь уже в украинском кино и чуть общаюсь на украинском". Рива, который в этом году в шестой раз пытался пробиться на "Евровидение", чтобы наконец представить Латвию, рассказал, что у них также скандалы на Нацотборе. Певец, как и наша MARUV - победил по результатам зрительских голосований, но в Тель-Авив он также не поедет.

Публикация от Markus Riva (@markusriva)

Весна, прежде всего – это пора любви! Гитарист группы "DZIDZIO" "Лямур" признался, что как только почувствовал запах весны, сразу бросился на поиски невесты! А вот Олег Винник трудится, как пчелка. Недавно певец презентовал клип "Роксолана", посвященный нашим женщинам-заробитчанкам. Интересно, что песню он написал 14 лет назад, но решился показать только сейчас! Одну из главных ролей в видео сыграла Ольга Сумская. Кстати – бесплатно! Но неугомонный Винник уже снял новый клип! Итак, запасаемся поп-корном, потому что весна обещает быть горячей!

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Источник: Сегодня
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