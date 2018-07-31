Цифра семь, дементоры и квиддич: ТОП-5 неизвестных фактов о Джоан Роулинг

31 июля писательница празднует свое 53-летие

Джоан Роулинг. Фото: NikLife

Известная писательница Джоан Роулинг, которая в прошлом году стала самой богатой писательницей в Британии, 31 июля празднует свой 53 День рождения. Ее роман о юном волшебнике Гарри Поттере сделал ее в один миг самой богатой женщиной в Англии. Сама же писательница не раз говорила о том, что если бы у нее не было проблем в жизни, то Гарри Поттер не появился. Мы собрали самые интересные факты о Джоан Роулинг и ее историях о Гарри Поттере.

Дементоров писательница придумала, когда была в депрессии

В 25 лет Джоан стала матерью-одиночкой после короткого "катастрофического" брака. Она была в жуткой депрессии, а дементоры – это самое страшное, что может быть, ведь оставить человека без положительных эмоций, сил и счастья может не каждый. Кстати, маглы видеть их не могли, но это совершенно не мешало дементорам нападать на них.

Квиддич был придумал из-за ссоры с парнем в одном из отелей Манчестера

Джоан тогда очень сильно переживала, и сама она сравнила эти чувства, с переживаниями мужчины по время просмотра спортивного матча. Сам квиддич писательница сравнивала с баскетболом. Как говорила сама Роулинг, "я получила массу удовольствия выдумывая правила – у меня до сих пор лежит записная книга с диаграммами, схемами и всеми названиями для мячей, которые приходили мне в голову до того, как я остановилась на квоффле, бладжере и снитче".

14 отказов от печати

Именно 14 издательств не решилось печатать Гарри Поттера. Главным минусом было то, что Джоан – женщина, ведь 11-летние мальчики читать такого не будут. А вот на 15 раз, издательство "Блумсбери" согласилось на печать книги. Но, тогда Джоан Роулинг предупредили, что если продадут хотя бы 3 тысячи книг – то это будет огромный успех. Кстати, сейчас продано более 450 миллионов.

Магическая цифра 7 в книгах и фильмах о Гарри Поттере

В книгах о "мальчике, который выжил" цифра семь – одно из самых сильных магических чисел – занимает особое место:

книг о Гарри семь;

обучение в Хогвартсе длится семь лет;

в команде по Квиддичу семь игроков;

у Волдеморта семь крестражей;

в семье Уизли семеро детей;

на сундуке профессора Муди семь замков;

семь раз Гарри избежал смерти от рук Волдеморта до того, как убил его.

Прототипом Гермионы была сама Роулинг

Обычно на создание персонажа вдохновляют реальные люди, но как только они оказываются у тебя в голове, они превращаются в нечто иное. Профессор Снейп и Гилдерой Локхарт оба "начались" как преувеличенные версии знакомых писательнице людей. А вот Гермиона "получилась" сама собой с самой себя. Именно поэтому патронус Гермионы любимое животное Роулинг – выдра.

Напомним, Джоан Роулинг уже анонсировала выход следующей книги для детей. Литературная мама Гарри Поттера могла бы больше никогда не брать в руки перо, но она решила не останавливаться на достигнутом и написанном.