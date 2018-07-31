Цифра семь, дементоры и квиддич: ТОП-5 неизвестных фактов о Джоан Роулинг
31 июля писательница празднует свое 53-летие
Известная писательница Джоан Роулинг, которая в прошлом году стала самой богатой писательницей в Британии, 31 июля празднует свой 53 День рождения. Ее роман о юном волшебнике Гарри Поттере сделал ее в один миг самой богатой женщиной в Англии. Сама же писательница не раз говорила о том, что если бы у нее не было проблем в жизни, то Гарри Поттер не появился. Мы собрали самые интересные факты о Джоан Роулинг и ее историях о Гарри Поттере.
Дементоров писательница придумала, когда была в депрессии
В 25 лет Джоан стала матерью-одиночкой после короткого "катастрофического" брака. Она была в жуткой депрессии, а дементоры – это самое страшное, что может быть, ведь оставить человека без положительных эмоций, сил и счастья может не каждый. Кстати, маглы видеть их не могли, но это совершенно не мешало дементорам нападать на них.
Квиддич был придумал из-за ссоры с парнем в одном из отелей Манчестера
Джоан тогда очень сильно переживала, и сама она сравнила эти чувства, с переживаниями мужчины по время просмотра спортивного матча. Сам квиддич писательница сравнивала с баскетболом. Как говорила сама Роулинг, "я получила массу удовольствия выдумывая правила – у меня до сих пор лежит записная книга с диаграммами, схемами и всеми названиями для мячей, которые приходили мне в голову до того, как я остановилась на квоффле, бладжере и снитче".
14 отказов от печати
Именно 14 издательств не решилось печатать Гарри Поттера. Главным минусом было то, что Джоан – женщина, ведь 11-летние мальчики читать такого не будут. А вот на 15 раз, издательство "Блумсбери" согласилось на печать книги. Но, тогда Джоан Роулинг предупредили, что если продадут хотя бы 3 тысячи книг – то это будет огромный успех. Кстати, сейчас продано более 450 миллионов.
Магическая цифра 7 в книгах и фильмах о Гарри Поттере
В книгах о "мальчике, который выжил" цифра семь – одно из самых сильных магических чисел – занимает особое место:
- книг о Гарри семь;
- обучение в Хогвартсе длится семь лет;
- в команде по Квиддичу семь игроков;
- у Волдеморта семь крестражей;
- в семье Уизли семеро детей;
- на сундуке профессора Муди семь замков;
- семь раз Гарри избежал смерти от рук Волдеморта до того, как убил его.
Напомним, Джоан Роулинг уже анонсировала выход следующей книги для детей. Литературная мама Гарри Поттера могла бы больше никогда не брать в руки перо, но она решила не останавливаться на достигнутом и написанном.