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Cкандал c Робертом де Ниро: экс-помощница обвинила актера в дискриминации и харрасменте

Роберт де Ниро судится с бывшей помощницей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Актер Роберт Де Ниро
Актер Роберт Де Ниро
Фото: Getty Images

Известный 76-летний голливудский актер Роберт де Ниро ввязался в скандал. Его бывшая помощница Грэм Чейз Робинсон обвинила экс-босса в половой дискриминации и харрасменте. Оба участника конфликта подали иски в суд друг против друга, а Робинсон даже предоставила записи голосовых сообщений с де Ниро.

Как сообщает TMZ, бывшая помощница актера утверждает, что де Ниро обращался к ней "во враждебной, оскорбительной и запугивающей манере", а также часто был в состоянии алкогольного опьянения. Она заявила, что актер часто позволял себе "сексистские шутки" и не предпринимал никаких действий, когда его друг однажды шлепнул ее по ягодице.

"Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным", – говорится в иске, который попал в руки журналистов.

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Отметим, что Робинсон подала в суд встречный иск, после того как Роберт де Ниро обвинил ее в растрате. В августе актер подал против нее исковое заявление. По утверждению голливудской звезды, экс-помощница посмотрела два сезона сериала "Друзья" за четыре рабочих дня, а также использовала служебную кредитную карту для заказов обедов в офис.

Таким образом, Роберт Де Ниро пытается взыскать с бывшей помощницы шестизначную сумму, в том числе за растраты, а она стремится вернуть свою зарплату и заставить экс-босса поплатиться за харассмент.

Напомним, ранее две женщины обвинили актера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах.

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