Coronavirus house: Настя Ивлеева и Элджей рассказали, как заразились коронавирусом

Звездная пара находится на самоизоляции дома

В воскресенье, 26 июля, ведущая и жена российского рэпера Елджея Настя Ивлеева сообщила, что они с супругом заразились коронавирусом. Позднее в своем Instagram-аккаунте звезда "Орла и Решки" поделилась более полной информацией о случившемся.

По словам Ивлеевой, первым недомогание почувствовал Элджей (Алексей Узенюк), который вскоре потерял вкус.

"Корона появилась как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды", – написала Настя в посте.

INSTAGRAM

Она отметила, что вскоре похожие симптомы появились у отца ее мужа, что заставило всех сдать тест на коронавирус.

"Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники", – добавила блогерка.

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Настя отметила, что все семья находится под круглосуточным наблюдением медиков и лечится. А поделиться новостью с подписчиками она решила потому, что теперь она обязана сидеть дома минимум две недели и это все бы заметили.

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