Cуд Джонни Деппа и Эмбер Херд: бывшие пассии актера встали на его защиту

Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Деппа, сделав публичные заявления

Экс-супруги Эмбер Херд и Джонни Депп, чей скандальный развод до сих пор вспоминают поклонники и СМИ, не могут уладить отношения и спустя три года после расставания. Пара снова встретилась в суде. Теперь 57-летний Депп выступает с делом о клевете на суде против издателя британского таблоида The Sun. Ранее в материалах этого издания сообщалось, что Джонни неоднократно избивал Эмбер, будучи с ней в браке.

На заседаниях в Высоком суде Лондона представителей The Sun поддерживает 34-летняя Херд. По материалам издания, актер 14 раз поднимал руку на свою бывшую жену. Джонни вину отрицает, заручившись поддержкой многих свидетелей, подтверждающих его правоту.

Одними из свидетелей были выбраны бывшие возлюбленные Деппа: французская актриса и певица, мать его двоих детей Ванесса Паради и американская актриса Вайнона Райдер.

Джонни Депп и Вайнона Райдер Фото: Getty Images

И хоть у них не было возможности присутствовать на очередном заседании, их показания были озвучены прессе, передает People.

"Я знаю Джонни очень хорошо уже долгое время. Мы были вместе как пара в течение четырех лет, и я считала его своим лучшим другом и членом семьи. Я считаю наши отношения одними из самых значимых в моей жизни. Я понимаю, что опираюсь лишь на свой опыт и не была свидетелем брака Джонни и Эмбер, но я была совершенно шокирована и расстроена, когда услышала обвинения против Джонни. "Невероятно жестокий человек" – это самое далекое от реальности описание мужчины, которого я любила", – говорится в заявлении Вайноны.

Джонни Депп и Ванесса Паради Фото: Getty Images

Поддержала Деппа и мать его двоих детей, Ванесса Паради, с которой они прожили 14 лет вместе.

"Я знаю Джонни более 25 лет. Мы были партнерами в течение 14 лет, и мы воспитали наших двоих детей вместе. Все эти годы я знала, что Джонни – добрый, внимательный, щедрый и не склонный к насилию мужчина и отец", – говорит Паради.

Напомним, развод Джонни Деппа и Эмбер Херд официально был оформлен в 2017 году. Однако по-тихому паре развестись не удалось. Эмбер несколько раз заявляла, что Депп избивал ее и их отношения имели "насильственный характер". Депп, в свою очередь, также заявлял о насилии со стороны Эмбер, изменах, и ее неадекватном поведении.

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