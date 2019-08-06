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Российский ЦУМ официально прокомментировал смерть fashion-директора Аллы Вербер

На смерть Аллы Вербер начали реагировать и российские звезды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Алла Вербер
Алла Вербер
Фото: instagram.com/verberalla

Во вторник, 6 августа на отдыхе в Италии умерла умерла фешн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. Ей стало плохо, женщину срочно госпитализировали, но спасти ее не удалось.

На смерть женщины отреагировали звезды российского шоу-бизнеса и мира моды. Также смерть Аллы Вербер официально прокомментировал российский ЦУМ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"С глубокой скорбью сообщаем о том, что ушла из жизни вице-президент Mercury и фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер. Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной. Сегодня индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны", – говорится в сообщении.

Алла Вербер
Алла Вербер
Фото: instagram.com/verberalla

Отметим, что Алла Вербер была известна, как одна из самых влиятельных персон в российской fashion-индустрии. Благодаря ей на российском рынке появились многие люксовые бренды.

Напомним, 4 августа в возрасте 84 лет умер американский и российский певец Вилли Токарев.

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Источник: Сегодня
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