Cумка Louis Vuitton и квартира в Москве: какие подарки Алла Пугачева дарила домработницам

Примадонна российской эстрады щедра на презенты

Алла Пугачева с Максимом Галкиным Фото: Instagram.com

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая испугала фанатов исхудавшим видом, щедра на подарки своим домработницам. За долгие годы службы певица вознаградила женщин дорогостоящими презентами.

Кстати, Алла Пугачева порадовала поклонников, опубликовав новые фотографии:

С воспитанием детей – Гарри и Лизы – Алле Борисовне и ее супругу Максиму Галкину помогают няни. Как уверяют домработницы, Примадонна всегда вежливо общается с персоналом. Более того, она их приглашает на семейные праздники и дарит подарки.

"Алла Борисовна подарила мне сумку Louis Vuitton. Не знаю теперь, куда с ней ходить. Было, конечно, очень приятно. Второй подарок был вообще неожиданным. У меня был последний рабочий день, Пугачева узнала, что я ухожу, и собрала мне пакетик с подарками. Даже не важно, что там было. Но само внимание, которое мне она оказала. Было очень приятно", — рассказала в программе "Звезды сошлись" бывшая помощница по дому артистки — Надежда Романова.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Но не только сумкой единой – второй своей помощнице артистка преподнесла еще один дорогостоящий подарок – квартиру в Москве.

"От Аллы Борисовны я получала много подарков. У меня даже племянницы ходили в ее одежде. Она мне и квартиру подарила в Москве, и машину", — поделилась няня Людмила Дороднова.

Напомним, что ранее Алла Пугачева пожаловалась на здоровье.

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